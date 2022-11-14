https://ria.ru/20221114/ukraina-1831253889.html

Замглавы МИД прокомментировал идею вступления Украины в НАТО

Замглавы МИД прокомментировал идею вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 14.11.2022

Замглавы МИД прокомментировал идею вступления Украины в НАТО

Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T05:51

2022-11-14T05:51

2022-11-14T06:48

александр грушко

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение, что Украина и Грузия могут стать членами блока, предупреждала об опасности этого шага, обратил внимание заместитель главы ведомства.По его словам, НАТО забывает о принципе, согласно которому никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других."Мы взяли на себя обязательства не предпринимать никаких шагов, которые могли бы существенным образом затронуть безопасность друг друга. Если одна сторона говорит не делать этого, то не надо — надо садиться и договариваться как обеспечить безопасность и НАТО, и России, как обеспечить безопасность Украины. Этого сделано не было под предлогом того, что, мол, сама Украина захотела, а НАТО только откликнулась на просьбу суверенного государства, и вообще это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности", — высказался Грушко.Дипломат уточнил, что расширение Североатлантического альянса не способствует укреплению безопасности самого блока.На фоне российской спецоперации Финляндия и Швеция 18 мая передали Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары.После этого республика сняла свои возражения на вступление новых стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830641158.html

https://ria.ru/20221111/shvetsiya-1830973520.html

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александр грушко, украина, россия, нато, в мире, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, финляндия