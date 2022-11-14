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Глава МВД Турции подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
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Глава МВД Турции подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле
Глава МВД Турции подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
Глава МВД Турции подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбуле, унесший, по предварительным данным, жизни шести человек, передает Anadolu. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T05:56
2022-11-14T09:50
в мире
сулейман сойлу
карин жан-пьер
турция
сша
стамбул
взрыв в центре стамбула
происшествия
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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбуле, унесший, по предварительным данным, жизни шести человек, передает Anadolu.По его словам, "особенно очевидна неискренность наших так называемых союзников"."Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов", — подчеркнул Сойлу.При этом министр не уточнил, что именно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона на случившееся.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что "США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле", а также шлют "глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых".В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях. Турецкая полиция вскоре задержала подозреваемого.Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина. Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.
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в мире, сулейман сойлу, карин жан-пьер, турция, сша, стамбул, взрыв в центре стамбула , происшествия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Сулейман Сойлу, Карин Жан-Пьер, Турция, США, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула , Происшествия, Реджеп Тайип Эрдоган
05:56 14.11.2022 (обновлено: 09:50 14.11.2022)
 
Глава МВД Турции подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле

Глава МВД Турции Сойлу назвал неискренней реакцию США на взрыв в центре Стамбула

© AP Photo / Francisco SecoСотрудник правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудник правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудник правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбуле, унесший, по предварительным данным, жизни шести человек, передает Anadolu.

"Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог", — приводит слова чиновника агентство.

По его словам, "особенно очевидна неискренность наших так называемых союзников".
"Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов", — подчеркнул Сойлу.
При этом министр не уточнил, что именно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона на случившееся.
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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что "США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле", а также шлют "глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых".
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях. Турецкая полиция вскоре задержала подозреваемого.
Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина.
Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.
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В миреСулейман СойлуКарин Жан-ПьерТурцияСШАСтамбулВзрыв в центре СтамбулаПроисшествияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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