https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831254078.html

Глава МВД Турции подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле

Глава МВД Турции подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022

Глава МВД Турции подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбуле, унесший, по предварительным данным, жизни шести человек, передает Anadolu. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T05:56

2022-11-14T05:56

2022-11-14T09:50

в мире

сулейман сойлу

карин жан-пьер

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стамбул

взрыв в центре стамбула

происшествия

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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбуле, унесший, по предварительным данным, жизни шести человек, передает Anadolu.По его словам, "особенно очевидна неискренность наших так называемых союзников"."Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов", — подчеркнул Сойлу.При этом министр не уточнил, что именно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона на случившееся.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что "США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле", а также шлют "глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых".В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях. Турецкая полиция вскоре задержала подозреваемого.Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина. Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831252135.html

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831251994.html

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