https://ria.ru/20221114/tayvan-1831416889.html

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США - РИА Новости, 14.11.2022

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях между странами, сообщил МИД Китая. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:54

2022-11-14T16:54

2022-11-14T19:36

си цзиньпин

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мид кнр

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ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях между странами, сообщил МИД Китая.Он также подчеркнул, что решение тайваньского вопроса — это дело внутренней политики Пекина. По его словам, те, кто хотят отделить эту территорию от Китая, идут против его национальных интересов. Си Цзиньпин добавил, что независимость Тайбэя несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе.Председатель КНР выразил надежду на то, что заявления представителей США не будут расходиться с их действиями и Вашингтон будет придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике."Господин президент много раз говорил, что не поддерживает "независимость Тайваня", а также что не намерен превращать Тайвань в инструмент для получения конкурентного преимущества и сдерживания Китая. Надеемся, что американская сторона сдержит обещание господина президента", — сказал Си Цзиньпин.Ранее Центральное телевидение КНР сообщило, что переговоры двух лидеров продолжались три часа 12 минут. Это первая очная встреча Си Цзиньпина и Байдена после того, как последний занял пост президента США. В прошлый раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, когда Байден был вице-президентом.МИД КНР в своем пресс-релизе подчеркнул, что политики оценили переговоры как "конструктивные и откровенные" и договорились поддерживать контакты. В Пекине также отметили, что у Китая нет планов бросать вызов Соединенным Штатам.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/ssha-1829795636.html

https://ria.ru/20221114/kitay-1831195961.html

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пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

си цзиньпин, в мире, китай, сша, тайвань, большая двадцатка, джо байден, мид кнр, пекин