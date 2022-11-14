16:54 14.11.2022 (обновлено: 19:36 14.11.2022)
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
Глава Китая Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях между странами, сообщил МИД Китая.
"Тайваньский вопрос — сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать", — сказал Си Цзиньпин.
Он также подчеркнул, что решение тайваньского вопроса — это дело внутренней политики Пекина. По его словам, те, кто хотят отделить эту территорию от Китая, идут против его национальных интересов. Си Цзиньпин добавил, что независимость Тайбэя несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе.
Председатель КНР выразил надежду на то, что заявления представителей США не будут расходиться с их действиями и Вашингтон будет придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике.
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"Господин президент много раз говорил, что не поддерживает "независимость Тайваня", а также что не намерен превращать Тайвань в инструмент для получения конкурентного преимущества и сдерживания Китая. Надеемся, что американская сторона сдержит обещание господина президента", — сказал Си Цзиньпин.
Ранее Центральное телевидение КНР сообщило, что переговоры двух лидеров продолжались три часа 12 минут. Это первая очная встреча Си Цзиньпина и Байдена после того, как последний занял пост президента США. В прошлый раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, когда Байден был вице-президентом.
МИД КНР в своем пресс-релизе подчеркнул, что политики оценили переговоры как "конструктивные и откровенные" и договорились поддерживать контакты. В Пекине также отметили, что у Китая нет планов бросать вызов Соединенным Штатам.
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