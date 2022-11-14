Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/tayvan-1831416889.html
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях между странами, сообщил МИД Китая. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:54
2022-11-14T19:36
си цзиньпин
в мире
китай
сша
тайвань
большая двадцатка
джо байден
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:154:2799:1728_1920x0_80_0_0_44085a19301014e722e4616892531510.jpg
ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях между странами, сообщил МИД Китая.Он также подчеркнул, что решение тайваньского вопроса — это дело внутренней политики Пекина. По его словам, те, кто хотят отделить эту территорию от Китая, идут против его национальных интересов. Си Цзиньпин добавил, что независимость Тайбэя несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе.Председатель КНР выразил надежду на то, что заявления представителей США не будут расходиться с их действиями и Вашингтон будет придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике."Господин президент много раз говорил, что не поддерживает "независимость Тайваня", а также что не намерен превращать Тайвань в инструмент для получения конкурентного преимущества и сдерживания Китая. Надеемся, что американская сторона сдержит обещание господина президента", — сказал Си Цзиньпин.Ранее Центральное телевидение КНР сообщило, что переговоры двух лидеров продолжались три часа 12 минут. Это первая очная встреча Си Цзиньпина и Байдена после того, как последний занял пост президента США. В прошлый раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, когда Байден был вице-президентом.МИД КНР в своем пресс-релизе подчеркнул, что политики оценили переговоры как "конструктивные и откровенные" и договорились поддерживать контакты. В Пекине также отметили, что у Китая нет планов бросать вызов Соединенным Штатам.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/ssha-1829795636.html
https://ria.ru/20221114/kitay-1831195961.html
китай
сша
тайвань
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, в мире, китай, сша, тайвань, большая двадцатка, джо байден, мид кнр, пекин
Си Цзиньпин, В мире, Китай, США, Тайвань, Большая двадцатка, Джо Байден, МИД КНР, Пекин
16:54 14.11.2022 (обновлено: 19:36 14.11.2022)
 
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

Глава Китая Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях между странами, сообщил МИД Китая.

"Тайваньский вопрос — сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать", — сказал Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что решение тайваньского вопроса — это дело внутренней политики Пекина. По его словам, те, кто хотят отделить эту территорию от Китая, идут против его национальных интересов. Си Цзиньпин добавил, что независимость Тайбэя несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе.
Председатель КНР выразил надежду на то, что заявления представителей США не будут расходиться с их действиями и Вашингтон будет придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 20:00В мире
NI: США придется выбирать между Украиной и Тайванем
"Господин президент много раз говорил, что не поддерживает "независимость Тайваня", а также что не намерен превращать Тайвань в инструмент для получения конкурентного преимущества и сдерживания Китая. Надеемся, что американская сторона сдержит обещание господина президента", — сказал Си Цзиньпин.
Ранее Центральное телевидение КНР сообщило, что переговоры двух лидеров продолжались три часа 12 минут. Это первая очная встреча Си Цзиньпина и Байдена после того, как последний занял пост президента США. В прошлый раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, когда Байден был вице-президентом.
МИД КНР в своем пресс-релизе подчеркнул, что политики оценили переговоры как "конструктивные и откровенные" и договорились поддерживать контакты. В Пекине также отметили, что у Китая нет планов бросать вызов Соединенным Штатам.
Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
Запад запутался в оттенках красного
 
Си ЦзиньпинВ миреКитайСШАТайваньБольшая двадцаткаДжо БайденМИД КНРПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала