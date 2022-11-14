Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде не исключили причастности США к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/stambul-1831399497.html
В Совфеде не исключили причастности США к теракту в Стамбуле
В Совфеде не исключили причастности США к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
В Совфеде не исключили причастности США к теракту в Стамбуле
Вашингтону не нравится самостоятельная политика Турции, за терактом в Стамбуле опосредованно могут стоять США, считает член международного комитета Совфеда... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:04
2022-11-14T16:05
в мире
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
сша
россия
совет федерации рф
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831313583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1c0c9e6446f8e43d5383ed7ae1c4821.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вашингтону не нравится самостоятельная политика Турции, за терактом в Стамбуле опосредованно могут стоять США, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Днем в воскресенье в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что Турция отказывается принять соболезнования США в связи со взрывом в Стамбуле. По его словам, Анкара никого не предает, но и не может больше терпеть предательства."США признают только безусловное подчинение государств Евросоюза и НАТО по той повестке дня, которую они задают", - сказал Цеков. По его словам, Турция является одной из немногих стран, которые имеет свою суверенную политику. "США это не нравится, и они пытаются повлиять на руководство Турции, чтобы они были встроены в заданную повестку дня", - сказал парламентарий.Он полагает, что "за терактом (в Стамбуле) не напрямую, а опосредованно стоят Соединенные Штаты".Сенатор отметил, что Вашингтон поддерживает те политические силы Турции, которые выступают против политики президента страны Тайипа Эрдогана. Позицию Анкары, озвученную главой МВД, Цеков назвал решением суверенного государства - "цинизма мы принять не можем".
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831310492.html
https://ria.ru/20221114/stambul-1831296099.html
турция
стамбул
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831313583_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_3b37c1fdbe96d0868c69f67ea9bd83be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула , сша, россия, совет федерации рф, сергей цеков
В мире, Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула , США, Россия, Совет Федерации РФ, Сергей Цеков
16:04 14.11.2022 (обновлено: 16:05 14.11.2022)
 
В Совфеде не исключили причастности США к теракту в Стамбуле

Сенатор Цеков считает, что за терактом в Стамбуле опосредованно могут стоять США

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вашингтону не нравится самостоятельная политика Турции, за терактом в Стамбуле опосредованно могут стоять США, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Днем в воскресенье в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что Турция отказывается принять соболезнования США в связи со взрывом в Стамбуле. По его словам, Анкара никого не предает, но и не может больше терпеть предательства.
Военнослужащие дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 11:53
МВД Турции заявило, что Анкаре известны координаторы теракта в Стамбуле
"США признают только безусловное подчинение государств Евросоюза и НАТО по той повестке дня, которую они задают", - сказал Цеков. По его словам, Турция является одной из немногих стран, которые имеет свою суверенную политику. "США это не нравится, и они пытаются повлиять на руководство Турции, чтобы они были встроены в заданную повестку дня", - сказал парламентарий.
Он полагает, что "за терактом (в Стамбуле) не напрямую, а опосредованно стоят Соединенные Штаты".
Сенатор отметил, что Вашингтон поддерживает те политические силы Турции, которые выступают против политики президента страны Тайипа Эрдогана. Позицию Анкары, озвученную главой МВД, Цеков назвал решением суверенного государства - "цинизма мы принять не можем".
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 11:27
Подозреваемая во взрыве в Стамбуле призналась в связях с РПК, пишут СМИ
 
В миреТурцияСтамбулВзрыв в центре СтамбулаСШАРоссияСовет Федерации РФСергей Цеков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала