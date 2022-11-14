16:04 14.11.2022 (обновлено: 16:05 14.11.2022)
В Совфеде не исключили причастности США к теракту в Стамбуле
Сенатор Цеков считает, что за терактом в Стамбуле опосредованно могут стоять США
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вашингтону не нравится самостоятельная политика Турции, за терактом в Стамбуле опосредованно могут стоять США, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Днем в воскресенье в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что Турция отказывается принять соболезнования США в связи со взрывом в Стамбуле. По его словам, Анкара никого не предает, но и не может больше терпеть предательства.
"США признают только безусловное подчинение государств Евросоюза и НАТО по той повестке дня, которую они задают", - сказал Цеков. По его словам, Турция является одной из немногих стран, которые имеет свою суверенную политику. "США это не нравится, и они пытаются повлиять на руководство Турции, чтобы они были встроены в заданную повестку дня", - сказал парламентарий.
Он полагает, что "за терактом (в Стамбуле) не напрямую, а опосредованно стоят Соединенные Штаты".
Сенатор отметил, что Вашингтон поддерживает те политические силы Турции, которые выступают против политики президента страны Тайипа Эрдогана. Позицию Анкары, озвученную главой МВД, Цеков назвал решением суверенного государства - "цинизма мы принять не можем".