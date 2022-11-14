https://ria.ru/20221114/stambul-1831399497.html

В Совфеде не исключили причастности США к теракту в Стамбуле

В Совфеде не исключили причастности США к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022

В Совфеде не исключили причастности США к теракту в Стамбуле

Вашингтону не нравится самостоятельная политика Турции, за терактом в Стамбуле опосредованно могут стоять США, считает член международного комитета Совфеда... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:04

2022-11-14T16:04

2022-11-14T16:05

в мире

турция

стамбул

взрыв в центре стамбула

сша

россия

совет федерации рф

сергей цеков

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вашингтону не нравится самостоятельная политика Турции, за терактом в Стамбуле опосредованно могут стоять США, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Днем в воскресенье в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что Турция отказывается принять соболезнования США в связи со взрывом в Стамбуле. По его словам, Анкара никого не предает, но и не может больше терпеть предательства."США признают только безусловное подчинение государств Евросоюза и НАТО по той повестке дня, которую они задают", - сказал Цеков. По его словам, Турция является одной из немногих стран, которые имеет свою суверенную политику. "США это не нравится, и они пытаются повлиять на руководство Турции, чтобы они были встроены в заданную повестку дня", - сказал парламентарий.Он полагает, что "за терактом (в Стамбуле) не напрямую, а опосредованно стоят Соединенные Штаты".Сенатор отметил, что Вашингтон поддерживает те политические силы Турции, которые выступают против политики президента страны Тайипа Эрдогана. Позицию Анкары, озвученную главой МВД, Цеков назвал решением суверенного государства - "цинизма мы принять не можем".

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831310492.html

https://ria.ru/20221114/stambul-1831296099.html

турция

стамбул

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула , сша, россия, совет федерации рф, сергей цеков