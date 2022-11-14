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Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине
Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине
Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-14T21:24
2022-11-15T00:37
оон
украина
в мире
генеральная ассамблея оон
василий небензя
константин косачев
россия
олег морозов
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ООН, 14 ноя — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву.Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Согласно итоговым данным, против резолюции, помимо России, выступили Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, КНДР, КНР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия. В числе воздержавшихся — Индия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия и ЮАР.Согласно представленному на рассмотрение ГА ООН проекту резолюции, она "рекомендует создание ее членами в сотрудничестве с Украиной международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, &lt;...&gt; понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных".Москва выступила против принятия документа, заявив, что он "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими российские суверенные средства для продолжения поставок и оплаты уже переданных Киеву вооружений. Он назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".Постпред России также предупредил, что принятие резолюции может бумерангом ответить по ее инициаторам. По его словам, такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире.Заместитель постпреда России Дмитрий Полянский по итогам заседания подчеркнул, что больше половины стран ООН не поддержали проект резолюции, несмотря на "давление, шантаж и выкручивание рук". По его словам, это "фиаско для тех, кто навязывает всему миру "порядок, основанный на правилах".Что касается воздержавшихся или проголосовавших против этого документа стран, то они указывали на необходимость более детального обсуждения подобных инициатив и несовершенство ее юридической базы. Также они обратили внимание на несправедливость по отношению к другим государствам, которые требуют и не получают компенсации понесенного урона из-за действий Запада.Представители Федерального собрания, в свою очередь, скептически отнеслись к резолюции. В частности, вице-спикер Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что этот документ "юридически ничтожен" и противоречит Уставу ООН. Однако это не остановит инициаторов резолюции, которые хотят придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям, отметил он.Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что Москва не будет возмещать Киеву ущерб, вместо этого она будет "восстанавливать Украину, разоренную нацистами". По его словам, принятая резолюция — это попытка узаконить воровство денег российских граждан.Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал принятие этого документа попыткой "легализовать неприкрытый грабеж на межгосударственном уровне". Он подчеркнул также, что Генассамблея ООН не уполномочена требовать репарации.Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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оон, украина, в мире, генеральная ассамблея оон, василий небензя, константин косачев, россия, олег морозов, киев, совет федерации рф
ООН, Украина, В мире, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя, Константин Косачев, Россия, Олег Морозов, Киев, Совет Федерации РФ
21:24 14.11.2022 (обновлено: 00:37 15.11.2022)
 
Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине

Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 14 ноя — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву.
Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Согласно итоговым данным, против резолюции, помимо России, выступили Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, КНДР, КНР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия. В числе воздержавшихся — Индия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия и ЮАР.
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Согласно представленному на рассмотрение ГА ООН проекту резолюции, она "рекомендует создание ее членами в сотрудничестве с Украиной международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, <...> понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных".
Москва выступила против принятия документа, заявив, что он "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими российские суверенные средства для продолжения поставок и оплаты уже переданных Киеву вооружений. Он назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".
Постпред России также предупредил, что принятие резолюции может бумерангом ответить по ее инициаторам. По его словам, такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире.
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Заместитель постпреда России Дмитрий Полянский по итогам заседания подчеркнул, что больше половины стран ООН не поддержали проект резолюции, несмотря на "давление, шантаж и выкручивание рук". По его словам, это "фиаско для тех, кто навязывает всему миру "порядок, основанный на правилах".
Что касается воздержавшихся или проголосовавших против этого документа стран, то они указывали на необходимость более детального обсуждения подобных инициатив и несовершенство ее юридической базы. Также они обратили внимание на несправедливость по отношению к другим государствам, которые требуют и не получают компенсации понесенного урона из-за действий Запада.
Представители Федерального собрания, в свою очередь, скептически отнеслись к резолюции. В частности, вице-спикер Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что этот документ "юридически ничтожен" и противоречит Уставу ООН. Однако это не остановит инициаторов резолюции, которые хотят придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям, отметил он.
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Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что Москва не будет возмещать Киеву ущерб, вместо этого она будет "восстанавливать Украину, разоренную нацистами". По его словам, принятая резолюция — это попытка узаконить воровство денег российских граждан.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал принятие этого документа попыткой "легализовать неприкрытый грабеж на межгосударственном уровне". Он подчеркнул также, что Генассамблея ООН не уполномочена требовать репарации.
Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.
Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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ООНУкраинаВ миреГенеральная Ассамблея ООНВасилий НебензяКонстантин КосачевРоссияОлег МорозовКиевСовет Федерации РФ
 
 
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