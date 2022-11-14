https://ria.ru/20221114/prodovolstvie-1831310783.html

Запад использует продовольствие как оружие, считают в Совфеде

Запад использует продовольствие как оружие, считают в Совфеде - РИА Новости, 14.11.2022

Запад использует продовольствие как оружие, считают в Совфеде

Западные страны используют продовольствие как оружие, даже по зерновой сделке они забирали себе большую часть поставок, сказал РИА Новости в понедельник сенатор РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:54

2022-11-14T11:54

2022-11-14T11:54

экономика

россия

великобритания

сергей цеков

совет федерации рф

евросоюз

оон

черное море

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Западные страны используют продовольствие как оружие, даже по зерновой сделке они забирали себе большую часть поставок, сказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал статью для газеты Telegraph, в которой обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие". Он также высказался в поддержку позиции генсека ООН о необходимости обеспечения продолжения поставок зерна по Черному морю. Политик призвал все страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступать именно так, чтобы помочь увеличить поставки."Продовольствие как оружие используют западные страны, перекладывая с больной головы на здоровую, высказываясь в отношении России", - отметил Цеков.На практике, говоря о зерновой сделке, европейцы беспокоились не о беднейших странах, а о себе. Это показали данные тех судов, которые перевозили продовольствие из Украины – их маршруты, в какие порты они заходили. Комментируя заявление Сунака о России, Цеков отметил, что это их обычная риторика придумывать "ужасающие ситуации"."Британия столько бед принесла за период своего колониального правления, что она должна компенсировать, платить этим странам, пока уровень жизни в них не сравняется с уровнем жизни Великобритании", - подчеркнул он. Цеков также отметил, что не Британии нас критиковать, Россия поставляет продовольствие нуждающимся странам.

https://ria.ru/20221112/kuleba-1831014448.html

https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html

россия

великобритания

черное море

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, великобритания, сергей цеков, совет федерации рф, евросоюз, оон, черное море, зерновая сделка