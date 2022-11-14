Запад использует продовольствие как оружие, считают в Совфеде
Сенатор Цеков заявил, что страны Запада используют продовольствие как оружие
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Западные страны используют продовольствие как оружие, даже по зерновой сделке они забирали себе большую часть поставок, сказал РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал статью для газеты Telegraph, в которой обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие". Он также высказался в поддержку позиции генсека ООН о необходимости обеспечения продолжения поставок зерна по Черному морю. Политик призвал все страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступать именно так, чтобы помочь увеличить поставки.
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"Продовольствие как оружие используют западные страны, перекладывая с больной головы на здоровую, высказываясь в отношении России", - отметил Цеков.
На практике, говоря о зерновой сделке, европейцы беспокоились не о беднейших странах, а о себе. Это показали данные тех судов, которые перевозили продовольствие из Украины – их маршруты, в какие порты они заходили. Комментируя заявление Сунака о России, Цеков отметил, что это их обычная риторика придумывать "ужасающие ситуации".
"Британия столько бед принесла за период своего колониального правления, что она должна компенсировать, платить этим странам, пока уровень жизни в них не сравняется с уровнем жизни Великобритании", - подчеркнул он. Цеков также отметил, что не Британии нас критиковать, Россия поставляет продовольствие нуждающимся странам.
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