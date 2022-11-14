https://ria.ru/20221114/peregovory-1831268131.html

Джо Байден и Си Цзиньпин впервые встретятся в качестве глав государств

Джо Байден и Си Цзиньпин впервые встретятся в качестве глав государств - РИА Новости, 14.11.2022

Джо Байден и Си Цзиньпин впервые встретятся в качестве глав государств

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, как ожидается, проведут переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, это будет первая... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:34

2022-11-14T09:34

2022-11-14T09:34

в мире

си цзиньпин

джо байден

китай

сша

саммит g20

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ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, как ожидается, проведут переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, это будет первая очная встреча политиков в качестве глав государств.На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Си Цзиньпин проведет встречу с Байденом во время своей поездки в Индонезию для участия в саммите G20. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее сообщила, что переговоры двух лидеров пройдут 14 ноября.Си Цзиньпин и Байден ранее встречались несколько раз, но на Бали политики впервые встретятся лично в качестве глав государств. Последний раз они встречались очно в 2015 году в ходе визита Си Цзиньпина в США.В Белом доме ранее отмечали, что в ходе переговоров лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где интересы двух стран совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество. Джо Байден и Си Цзиньпин также обсудят широкий спектр региональных и глобальных вопросов.Белый дом также сообщал, что не стоит ожидать объявлений о каких-то договоренностях или результатах: основная беседа пройдет в закрытом формате.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на прошлой неделе заявил, что Китай последовательно рассматривает китайско-американские отношения исходя из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, устойчивое развитие отношений Китая и США отвечает интересам обеих сторон и ожиданиям всех стран мира.При этом дипломат подчеркнул, что в то же время Китай будет решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития."Вашингтону следует продвигаться навстречу Пекину, должным образом решать разногласия, продвигать взаимовыгодное сотрудничество, избегать недопонимания и ошибочных суждений, способствовать возврату китайско-американских отношений на правильный путь здорового и устойчивого развития", - указывал он.

https://ria.ru/20221114/bayden-1831266795.html

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, джо байден, китай, сша, саммит g20