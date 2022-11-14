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Конкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей - РИА Новости, 14.11.2022
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Конкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей
Конкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей - РИА Новости, 14.11.2022
Конкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей
В Москве подвели итоги всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер — Экология". На пресс-конференции,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:33
2022-11-14T21:42
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Москва, 14 ноя – РИА Новости.В Москве подвели итоги всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер — Экология". На пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", были объявлены победители.Конкурс должен помочь федеральным и региональным властям эффективно реализовать национальный проект "Экология", выявить наиболее успешные природоохранные региональные практики и проекты, которые потом могут быть масштабированы по всей стране.Конкурс "Надежный партнер — Экология" проводится с 2019 года. В 2022 году было подано более 300 заявок по 26 номинациям и четырем категориям: малые и средние предприятия, некоммерческие организации, крупные предприятия, бюджетные организации. Среди победителей – самые разные организации со всей России.По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, сопредседателя оргкомитета конкурса Антона Кульбачевского, "Надежный партнер — Экология" – один из самых крупных экологических конкурсов России, как по количеству номинаций, так и по числу субъектов федераций, принимающих в нем участие.Еще одна новая номинация – "Лидер среди городов-участников федерального проекта "Чистый воздух". Победитель определяется, исходя из расчета снижения валового выброса в течение года.Важный по мнению организаторов конкурса вопрос – работа с молодежной аудиторией и образование в сфере экологии.Организатор конкурса – Ассоциация "Надежный партнер" совместно с Российским экологическим обществом.
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россия, москва, антон кульбачевский, жкх, общество, экология, экология в россии, новости - экология, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Россия, Москва, Антон Кульбачевский, ЖКХ, Общество, Экология, Экология в России, Новости - Экология, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
19:33 14.11.2022 (обновлено: 21:42 14.11.2022)
 

Конкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей

© РИА Новости / Нина ЗотинаКонкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей
Конкурс Надежный партнер — Экология объявил победителей - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Конкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей
Читать ria.ru в
Москва, 14 ноя – РИА Новости.В Москве подвели итоги всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер — Экология". На пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", были объявлены победители.
Конкурс должен помочь федеральным и региональным властям эффективно реализовать национальный проект "Экология", выявить наиболее успешные природоохранные региональные практики и проекты, которые потом могут быть масштабированы по всей стране.
"С каждым годом расширяется количество проектов конкурса, их уже более 300. Все больше регионов вовлекаются в зеленую экологическую повестку – их уже более 50, так что конкуренция растет. Нужно отметить, что на национальном уровне государственная природоохранная повестка не меняет своего вектора. Об этом говорят президент, правительство и Федеральное Собрание. Радует, что молодежная аудитория активно вовлекается в эту повестку. Экологическая трансформация промышленности – это тоже драйвер нашей экономики в будущем", – отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.
Конкурс "Надежный партнер — Экология" проводится с 2019 года. В 2022 году было подано более 300 заявок по 26 номинациям и четырем категориям: малые и средние предприятия, некоммерческие организации, крупные предприятия, бюджетные организации. Среди победителей – самые разные организации со всей России.
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По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, сопредседателя оргкомитета конкурса Антона Кульбачевского, "Надежный партнер — Экология" – один из самых крупных экологических конкурсов России, как по количеству номинаций, так и по числу субъектов федераций, принимающих в нем участие.
"Приоритеты на уровне страны постоянно меняются. Утверждаются новые стратегии социально-экономического развития. Направления конкурса учитывают эти аспекты. Каждый год линейка номинаций расширяется, корреспондируя с изменениями в социальной политике и национальными приоритетами. В этом году в рамках конкурса представлена новая номинация "Лучший проект, направленный на снижение воздействия на климат и адаптацию к климатическим изменениям". Порядка 70 % участников в данной номинации в этом году – представители бизнеса", – отметил Кульбачевский.
Еще одна новая номинация – "Лидер среди городов-участников федерального проекта "Чистый воздух". Победитель определяется, исходя из расчета снижения валового выброса в течение года.
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Важный по мнению организаторов конкурса вопрос – работа с молодежной аудиторией и образование в сфере экологии.

"Экология не обнуляется в зависимости от того, что происходит вокруг в мире, она всегда остается в топе главных вопросов. Качество жизни людей и экологичность территорий – всегда в приоритете. Помимо необходимой технической переоснастки предприятий, мы должны помнить о том, что нужно повышать экологическую культуру, которая у нас пока находится на низком уровне. Именно поэтому мы запустили специальную всероссийскую молодежную платформу по теме экологии экомолодежка.рф – это не про уборку мусора, а про интеллектуальную экологию", – отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Организатор конкурса – Ассоциация "Надежный партнер" совместно с Российским экологическим обществом.
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