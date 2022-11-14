https://ria.ru/20221114/konkurs-1831456308.html

Конкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей

Конкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей - РИА Новости, 14.11.2022

Конкурс "Надежный партнер — Экология" объявил победителей

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер — Экология". На пресс-конференции,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:33

2022-11-14T19:33

2022-11-14T21:42

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Москва, 14 ноя – РИА Новости.В Москве подвели итоги всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надежный партнер — Экология". На пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", были объявлены победители.Конкурс должен помочь федеральным и региональным властям эффективно реализовать национальный проект "Экология", выявить наиболее успешные природоохранные региональные практики и проекты, которые потом могут быть масштабированы по всей стране.Конкурс "Надежный партнер — Экология" проводится с 2019 года. В 2022 году было подано более 300 заявок по 26 номинациям и четырем категориям: малые и средние предприятия, некоммерческие организации, крупные предприятия, бюджетные организации. Среди победителей – самые разные организации со всей России.По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, сопредседателя оргкомитета конкурса Антона Кульбачевского, "Надежный партнер — Экология" – один из самых крупных экологических конкурсов России, как по количеству номинаций, так и по числу субъектов федераций, принимающих в нем участие.Еще одна новая номинация – "Лидер среди городов-участников федерального проекта "Чистый воздух". Победитель определяется, исходя из расчета снижения валового выброса в течение года.Важный по мнению организаторов конкурса вопрос – работа с молодежной аудиторией и образование в сфере экологии.Организатор конкурса – Ассоциация "Надежный партнер" совместно с Российским экологическим обществом.

https://ria.ru/20221101/premiya-1829978534.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/datchiki-1830608212.html

https://ria.ru/20221107/ekodvizhenie-1829601840.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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