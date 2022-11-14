https://ria.ru/20221114/kitay-1831339043.html

Байден считает, что США и Китай могут преодолеть разногласия

Байден считает, что США и Китай могут преодолеть разногласия - РИА Новости, 14.11.2022

Байден считает, что США и Китай могут преодолеть разногласия

Президент США Джо Байден заявил, что они вместе с председателем КНР Си Цзиньпином несут ответственность, чтобы показать, что Вашингтон и Пекин могут преодолеть... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:59

2022-11-14T12:59

2022-11-14T18:12

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что они вместе с председателем КНР Си Цзиньпином несут ответственность, чтобы показать, что Вашингтон и Пекин могут преодолеть разногласия, найти способы работать вместе."Как лидеры двух государств мы несем ответственность, на мой взгляд, чтобы показать, что Китай и США могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт и найти способы работать вместе по неотложным мировым проблемам, которые требуют нашего взаимного сотрудничества", - заявил Байден на встрече с Си Цзиньпином. Трансляция встречи велась в YouTube.По мнению Байдена, мир ожидает, что США и КНР сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатических изменений и заканчивая вопросами продовольственной безопасности. Он отметил, что США готовы работать с КНР по этим вопросам. Президент США также выразил надежду на продолжительный открытый и честный диалог, который "всегда у нас был".Байден и Си Цзиньпин в понедельник проводят переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, это первая очная встреча политиков в качестве глав государств.

https://ria.ru/20221114/kitay-1831195961.html

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китай

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Кирилл Волков

в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, большая двадцатка, саммит g20