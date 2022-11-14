https://ria.ru/20221114/kitay-1831339043.html
Байден считает, что США и Китай могут преодолеть разногласия
Байден считает, что США и Китай могут преодолеть разногласия - РИА Новости, 14.11.2022
Байден считает, что США и Китай могут преодолеть разногласия
Президент США Джо Байден заявил, что они вместе с председателем КНР Си Цзиньпином несут ответственность, чтобы показать, что Вашингтон и Пекин могут преодолеть... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:59
2022-11-14T12:59
2022-11-14T18:12
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что они вместе с председателем КНР Си Цзиньпином несут ответственность, чтобы показать, что Вашингтон и Пекин могут преодолеть разногласия, найти способы работать вместе."Как лидеры двух государств мы несем ответственность, на мой взгляд, чтобы показать, что Китай и США могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт и найти способы работать вместе по неотложным мировым проблемам, которые требуют нашего взаимного сотрудничества", - заявил Байден на встрече с Си Цзиньпином. Трансляция встречи велась в YouTube.По мнению Байдена, мир ожидает, что США и КНР сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатических изменений и заканчивая вопросами продовольственной безопасности. Он отметил, что США готовы работать с КНР по этим вопросам. Президент США также выразил надежду на продолжительный открытый и честный диалог, который "всегда у нас был".Байден и Си Цзиньпин в понедельник проводят переговоры на полях саммита G20 в Индонезии, это первая очная встреча политиков в качестве глав государств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, большая двадцатка, саммит g20
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, Саммит G20
Материал дополняется
12:59 14.11.2022 (обновлено: 18:12 14.11.2022)
Байден считает, что США и Китай могут преодолеть разногласия
Байден заявил, что вместе с Си Цзиньпином несет ответственность за преодоление разногласий
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что они вместе с председателем КНР Си Цзиньпином несут ответственность, чтобы показать, что Вашингтон и Пекин могут преодолеть разногласия, найти способы работать вместе.
"Как лидеры двух государств мы несем ответственность, на мой взгляд, чтобы показать, что Китай и США могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт и найти способы работать вместе по неотложным мировым проблемам, которые требуют нашего взаимного сотрудничества", - заявил Байден на встрече с Си Цзиньпином. Трансляция встречи велась в YouTube.
По мнению Байдена, мир ожидает, что США и КНР сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатических изменений и заканчивая вопросами продовольственной безопасности. Он отметил, что США готовы работать с КНР по этим вопросам. Президент США также выразил надежду на продолжительный открытый и честный диалог, который "всегда у нас был".
Байден и Си Цзиньпин в понедельник проводят переговоры на полях саммита G20
в Индонезии
, это первая очная встреча политиков в качестве глав государств.