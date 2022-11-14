https://ria.ru/20221114/kazakhstan-1831361709.html
Казахстан посоветовал своим гражданам на Украине голосовать в другой стране
Казахстан посоветовал своим гражданам на Украине голосовать в другой стране - РИА Новости, 14.11.2022
Казахстан посоветовал своим гражданам на Украине голосовать в другой стране
Казахстан не планирует открывать на Украине участки для голосования на выборах президента республики, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:59
2022-11-14T13:59
2022-11-14T13:59
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айбек смадияров
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АСТАНА, 14 ноя – РИА Новости. Казахстан не планирует открывать на Украине участки для голосования на выборах президента республики, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."В связи с ситуацией в Украине избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому если они (сограждане – ред.) желают, могут поехать в соседнюю страну - Молдову либо Польшу - и проголосовать там", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.Он отметил, что казахстанцам следует заранее уведомить посольства в этих странах для того, чтобы было подготовлено необходимое число бюллетеней.Пресс-служба МИД 22 октября поясняла, что граждане Казахстана смогут проголосовать на президентских выборах в 53 странах.
https://ria.ru/20221109/kazakhstan-1830273442.html
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831356019.html
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в мире, айбек смадияров, касым-жомарт токаев, казахстан, украина, молдавия, польша
В мире, Айбек Смадияров, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Украина, Молдавия, Польша
Казахстан посоветовал своим гражданам на Украине голосовать в другой стране
МИД Казахстана отказался открывать на Украине участки для голосования на выборах