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Казахстан посоветовал своим гражданам на Украине голосовать в другой стране - РИА Новости, 14.11.2022
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Казахстан посоветовал своим гражданам на Украине голосовать в другой стране
Казахстан посоветовал своим гражданам на Украине голосовать в другой стране - РИА Новости, 14.11.2022
Казахстан посоветовал своим гражданам на Украине голосовать в другой стране
Казахстан не планирует открывать на Украине участки для голосования на выборах президента республики, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:59
2022-11-14T13:59
в мире
айбек смадияров
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 14 ноя – РИА Новости. Казахстан не планирует открывать на Украине участки для голосования на выборах президента республики, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева."В связи с ситуацией в Украине избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому если они (сограждане – ред.) желают, могут поехать в соседнюю страну - Молдову либо Польшу - и проголосовать там", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.Он отметил, что казахстанцам следует заранее уведомить посольства в этих странах для того, чтобы было подготовлено необходимое число бюллетеней.Пресс-служба МИД 22 октября поясняла, что граждане Казахстана смогут проголосовать на президентских выборах в 53 странах.
https://ria.ru/20221109/kazakhstan-1830273442.html
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в мире, айбек смадияров, касым-жомарт токаев, казахстан, украина, молдавия, польша
В мире, Айбек Смадияров, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Украина, Молдавия, Польша
13:59 14.11.2022
 
Казахстан посоветовал своим гражданам на Украине голосовать в другой стране

МИД Казахстана отказался открывать на Украине участки для голосования на выборах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГолосование в Казахстане
Голосование в Казахстане - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Голосование в Казахстане. Архивное фото
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АСТАНА, 14 ноя – РИА Новости. Казахстан не планирует открывать на Украине участки для голосования на выборах президента республики, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
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"В связи с ситуацией в Украине избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому если они (сограждане – ред.) желают, могут поехать в соседнюю страну - Молдову либо Польшу - и проголосовать там", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.
Он отметил, что казахстанцам следует заранее уведомить посольства в этих странах для того, чтобы было подготовлено необходимое число бюллетеней.
Пресс-служба МИД 22 октября поясняла, что граждане Казахстана смогут проголосовать на президентских выборах в 53 странах.
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В миреАйбек СмадияровКасым-Жомарт ТокаевКазахстанУкраинаМолдавияПольша
 
 
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