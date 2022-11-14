https://ria.ru/20221114/blinken-1831406282.html

Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай

Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай - РИА Новости, 14.11.2022

Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Индонезии, политики обсудили украинский кризис, ситуацию вокруг острова... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:24

2022-11-14T16:24

2022-11-14T17:44

в мире

си цзиньпин

китай

сша

энтони блинкен

джо байден

саммит g20

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Индонезии, политики обсудили украинский кризис, ситуацию вокруг острова Тайвань и согласовали визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай."Два лидера договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай в продолжение их дискуссий", — говорится в обнародованном по итогам двусторонней встречи заявлении Белого дома.Как отмечается, Байден поднял вопрос военных действий на Украине и "угроз России" по использованию ядерного оружия."Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против применения или угрозы применения ядерного оружия на Украине", — гласит текст заявления.МИД КНР отметил, что китайский лидер выразил озабоченность ситуацией на Украине."Лидеры двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что Китай крайне обеспокоен текущей ситуацией на Украине", — уточнили в ведомстве.В американском коммюнике также подчеркивается, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество, как утверждает Байден, не должно перерасти в конфликт. Он заверил Си, что США придерживаются политики "одного Китая" и выступают против изменения статус-кво в Тайваньском проливе. В китайском заявлении по итогам переговоров указывается, что власти считают "тайваньский вопрос" красной линией в отношениях, которую нельзя пересекать.МИД КНР в своем пресс-релизе подчеркнул, что политики оценили переговоры как "конструктивные и откровенные" и договорились поддерживать контакты. В Пекине также отметили, что у КНР нет планов бросать вызов США."Китай никогда не стремился изменить международный порядок, он не вмешивается во внутренние дела США и у него нет намерения бросать вызов США или вытеснять их", — приводятся в заявлении слова председателя Компартии.Ранее Центральное телевидение КНР сообщило, что переговоры продолжались три часа 12 минут. Это первая очная встреча Си Цзиньпина и Байдена после того, как последний занял пост президента США. В прошлый раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, когда Байден был вице-президентом.

https://ria.ru/20221113/ssha-1831149418.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, китай, сша, энтони блинкен, джо байден, саммит g20, большая двадцатка