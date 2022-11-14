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Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай - РИА Новости, 14.11.2022
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Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай
Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай - РИА Новости, 14.11.2022
Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Индонезии, политики обсудили украинский кризис, ситуацию вокруг острова... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:24
2022-11-14T17:44
в мире
си цзиньпин
китай
сша
энтони блинкен
джо байден
саммит g20
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Индонезии, политики обсудили украинский кризис, ситуацию вокруг острова Тайвань и согласовали визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай."Два лидера договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай в продолжение их дискуссий", — говорится в обнародованном по итогам двусторонней встречи заявлении Белого дома.Как отмечается, Байден поднял вопрос военных действий на Украине и "угроз России" по использованию ядерного оружия."Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против применения или угрозы применения ядерного оружия на Украине", — гласит текст заявления.МИД КНР отметил, что китайский лидер выразил озабоченность ситуацией на Украине."Лидеры двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что Китай крайне обеспокоен текущей ситуацией на Украине", — уточнили в ведомстве.В американском коммюнике также подчеркивается, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество, как утверждает Байден, не должно перерасти в конфликт. Он заверил Си, что США придерживаются политики "одного Китая" и выступают против изменения статус-кво в Тайваньском проливе. В китайском заявлении по итогам переговоров указывается, что власти считают "тайваньский вопрос" красной линией в отношениях, которую нельзя пересекать.МИД КНР в своем пресс-релизе подчеркнул, что политики оценили переговоры как "конструктивные и откровенные" и договорились поддерживать контакты. В Пекине также отметили, что у КНР нет планов бросать вызов США."Китай никогда не стремился изменить международный порядок, он не вмешивается во внутренние дела США и у него нет намерения бросать вызов США или вытеснять их", — приводятся в заявлении слова председателя Компартии.Ранее Центральное телевидение КНР сообщило, что переговоры продолжались три часа 12 минут. Это первая очная встреча Си Цзиньпина и Байдена после того, как последний занял пост президента США. В прошлый раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, когда Байден был вице-президентом.
https://ria.ru/20221113/ssha-1831149418.html
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в мире, си цзиньпин, китай, сша, энтони блинкен, джо байден, саммит g20, большая двадцатка
В мире, Си Цзиньпин, Китай, США, Энтони Блинкен, Джо Байден, Саммит G20, Большая двадцатка
16:24 14.11.2022 (обновлено: 17:44 14.11.2022)
 
Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай

Байден и Си Цзиньпин договорились на полях саммита G20 о визите Блинкена в Китай

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Индонезии, политики обсудили украинский кризис, ситуацию вокруг острова Тайвань и согласовали визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.
"Два лидера договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай в продолжение их дискуссий", — говорится в обнародованном по итогам двусторонней встречи заявлении Белого дома.
Как отмечается, Байден поднял вопрос военных действий на Украине и "угроз России" по использованию ядерного оружия.
"Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против применения или угрозы применения ядерного оружия на Украине", — гласит текст заявления.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 11:24
Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем до конфликтной ситуации
МИД КНР отметил, что китайский лидер выразил озабоченность ситуацией на Украине.
"Лидеры двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что Китай крайне обеспокоен текущей ситуацией на Украине", — уточнили в ведомстве.
В американском коммюнике также подчеркивается, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество, как утверждает Байден, не должно перерасти в конфликт. Он заверил Си, что США придерживаются политики "одного Китая" и выступают против изменения статус-кво в Тайваньском проливе. В китайском заявлении по итогам переговоров указывается, что власти считают "тайваньский вопрос" красной линией в отношениях, которую нельзя пересекать.
МИД КНР в своем пресс-релизе подчеркнул, что политики оценили переговоры как "конструктивные и откровенные" и договорились поддерживать контакты. В Пекине также отметили, что у КНР нет планов бросать вызов США.
"Китай никогда не стремился изменить международный порядок, он не вмешивается во внутренние дела США и у него нет намерения бросать вызов США или вытеснять их", — приводятся в заявлении слова председателя Компартии.
Ранее Центральное телевидение КНР сообщило, что переговоры продолжались три часа 12 минут. Это первая очная встреча Си Цзиньпина и Байдена после того, как последний занял пост президента США. В прошлый раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, когда Байден был вице-президентом.
Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
Запад запутался в оттенках красного
 
В миреСи ЦзиньпинКитайСШАЭнтони БлинкенДжо БайденСаммит G20Большая двадцатка
 
 
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