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Байден будет пытаться предотвратить ухудшение связей США и Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
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Байден будет пытаться предотвратить ухудшение связей США и Китая, пишут СМИ
Байден будет пытаться предотвратить ухудшение связей США и Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
Байден будет пытаться предотвратить ухудшение связей США и Китая, пишут СМИ
Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будет стремиться создать почву для развития отношений между странами и... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:22
2022-11-14T09:22
в мире
джо байден
сша
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будет стремиться создать почву для развития отношений между странами и предотвратить дальнейшее ухудшение связей, передает агентство Блумберг со ссылкой на американских чиновников.Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита G20, обсудят ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР."Байден стремится предотвратить дальнейшее ухудшение американо-китайских связей... Он стремится свести к минимуму риск ошибок и неправильных толкований во взаимодействии между двумя странами. Он понимает, что американо-китайские отношения во многих аспектах являются наиболее важными для США", - приводит агентство слова чиновников.По мнению чиновников, эта встреча является первой за последние годы серьезной американо-китайской дипломатией. Они добавили, что она стала результатом серьезных усилий каждой стороны в течение нескольких недель. А это означает, что сам факт ее проведения уже несколько смягчил отношения, отмечает Блумберг.Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу, которая продлится как минимум два часа. На ней также будут присутствовать ряд высокопоставленных советников по внешней политике. Лидерам будет предложен синхронный перевод через наушники, что позволит вести разговор в более быстром темпе, хотя помощники Байдена заявили, что ожидают, что тон встречи будет носить деловой характер, отмечает агентство. По данным Блумберг, во время саммита у лидеров США и КНР больше приватных дискуссий не планируется.Американские чиновники отметили, что Байден на встрече с Си Цзиньпином не планирует поднимать вопрос о введении потолка цен на нефть.Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но следят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.
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в мире, джо байден, сша, китай, си цзиньпин
В мире, Джо Байден, США, Китай, Си Цзиньпин
09:22 14.11.2022
 
Байден будет пытаться предотвратить ухудшение связей США и Китая, пишут СМИ

Блумберг: Байден на встрече с Си Цзиньпином попытается не допустить ухудшения связей с КНР

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будет стремиться создать почву для развития отношений между странами и предотвратить дальнейшее ухудшение связей, передает агентство Блумберг со ссылкой на американских чиновников.
Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита G20, обсудят ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР.
"Байден стремится предотвратить дальнейшее ухудшение американо-китайских связей... Он стремится свести к минимуму риск ошибок и неправильных толкований во взаимодействии между двумя странами. Он понимает, что американо-китайские отношения во многих аспектах являются наиболее важными для США", - приводит агентство слова чиновников.
По мнению чиновников, эта встреча является первой за последние годы серьезной американо-китайской дипломатией. Они добавили, что она стала результатом серьезных усилий каждой стороны в течение нескольких недель. А это означает, что сам факт ее проведения уже несколько смягчил отношения, отмечает Блумберг.
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Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу, которая продлится как минимум два часа. На ней также будут присутствовать ряд высокопоставленных советников по внешней политике. Лидерам будет предложен синхронный перевод через наушники, что позволит вести разговор в более быстром темпе, хотя помощники Байдена заявили, что ожидают, что тон встречи будет носить деловой характер, отмечает агентство. По данным Блумберг, во время саммита у лидеров США и КНР больше приватных дискуссий не планируется.
Американские чиновники отметили, что Байден на встрече с Си Цзиньпином не планирует поднимать вопрос о введении потолка цен на нефть.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но следят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.
Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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