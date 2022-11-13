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Вашингтон, Сеул и Токио ответят на ядерное испытание КНДР, заявил Салливан - РИА Новости, 13.11.2022
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Вашингтон, Сеул и Токио ответят на ядерное испытание КНДР, заявил Салливан
Вашингтон, Сеул и Токио ответят на ядерное испытание КНДР, заявил Салливан - РИА Новости, 13.11.2022
Вашингтон, Сеул и Токио ответят на ядерное испытание КНДР, заявил Салливан
Вашингтон, Сеул и Токио выработали скоординированный ответ на возможное ядерное испытание Северной Кореи, сообщил советник американского президента по... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:04
2022-11-13T16:39
в мире
сеул
токио
сша
южная корея
япония
джейк салливан
юн сок ель
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Вашингтон, Сеул и Токио выработали скоординированный ответ на возможное ядерное испытание Северной Кореи, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Три лидера действительно скоординировали совместный ответ в случае, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание… команды проработают детали этого ответа", - сказал Салливан в ходе брифинга.По его словам, реакция будет включать дипломатическую и экономическую составляющие, а также меры в области безопасности.Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретились на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.Пхеньян с 25 сентября провел уже 11 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила тысячу километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 30 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
https://ria.ru/20221113/koreya-1831169772.html
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в мире, сеул, токио, сша, южная корея, япония, джейк салливан, юн сок ель, джо байден, вашингтон (штат)
В мире, Сеул, Токио, США, Южная Корея, Япония, Джейк Салливан, Юн Сок Ель, Джо Байден, Вашингтон (штат)
16:04 13.11.2022 (обновлено: 16:39 13.11.2022)
 
Вашингтон, Сеул и Токио ответят на ядерное испытание КНДР, заявил Салливан

Салливан: Вашингтон, Сеул и Токио выработали ответ на возможное ядерное испытание КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Вашингтон, Сеул и Токио выработали скоординированный ответ на возможное ядерное испытание Северной Кореи, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Три лидера действительно скоординировали совместный ответ в случае, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание… команды проработают детали этого ответа", - сказал Салливан в ходе брифинга.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Южная Корея должна усилить сдерживание КНДР, заявил президент
По его словам, реакция будет включать дипломатическую и экономическую составляющие, а также меры в области безопасности.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретились на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.
Пхеньян с 25 сентября провел уже 11 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила тысячу километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 30 ракетных пусков.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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США хотят испортить отношения Москвы и Сеула, заявил эксперт
 
В миреСеулТокиоСШАЮжная КореяЯпонияДжейк СалливанЮн Сок ЕльДжо БайденВашингтон (штат)
 
 
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