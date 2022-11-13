https://ria.ru/20221113/kndr-1831177437.html

Вашингтон, Сеул и Токио ответят на ядерное испытание КНДР, заявил Салливан

Вашингтон, Сеул и Токио ответят на ядерное испытание КНДР, заявил Салливан - РИА Новости, 13.11.2022

Вашингтон, Сеул и Токио ответят на ядерное испытание КНДР, заявил Салливан

Вашингтон, Сеул и Токио выработали скоординированный ответ на возможное ядерное испытание Северной Кореи, сообщил советник американского президента по... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:04

2022-11-13T16:04

2022-11-13T16:39

в мире

сеул

токио

сша

южная корея

япония

джейк салливан

юн сок ель

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Вашингтон, Сеул и Токио выработали скоординированный ответ на возможное ядерное испытание Северной Кореи, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Три лидера действительно скоординировали совместный ответ в случае, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание… команды проработают детали этого ответа", - сказал Салливан в ходе брифинга.По его словам, реакция будет включать дипломатическую и экономическую составляющие, а также меры в области безопасности.Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретились на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.Пхеньян с 25 сентября провел уже 11 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила тысячу километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 30 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221113/koreya-1831169772.html

https://ria.ru/20221111/koreya-1830912180.html

сеул

токио

сша

южная корея

япония

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сеул, токио, сша, южная корея, япония, джейк салливан, юн сок ель, джо байден, вашингтон (штат)