Кисида раскритиковал активность Пекина в Восточно-Китайском море
Кисида на Восточноазиатском саммите раскритиковал действия КНР в Восточно-Китайском море
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на Восточноазиатском саммите (ВАС) подверг критике усиливающуюся активность Пекина в Восточно-Китайском море, которая "нарушает японский суверенитет".
"Продолжающиеся действия Китая, которые нарушают суверенитет Японии в Восточно-Китайском море, усилились", - приводит слова главы японского правительства агентство Jiji.
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Кроме того, Кисида высказал опасения относительно ситуации вокруг Тайваня. "Мир и стабильность в Тайваньском проливе является очень важным вопросом, который напрямую связан с региональной безопасностью", - добавил он.
Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого от встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же была достигнута договоренность о запуске с 8 июня 2018 года механизма предотвращения инцидентов в Восточно-Китайском море, что предполагало создание линии экстренной связи, чтобы избежать случайных вооруженных столкновений в воздухе и на море.