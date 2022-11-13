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Кисида раскритиковал активность Пекина в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 13.11.2022
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Кисида раскритиковал активность Пекина в Восточно-Китайском море
Кисида раскритиковал активность Пекина в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 13.11.2022
Кисида раскритиковал активность Пекина в Восточно-Китайском море
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на Восточноазиатском саммите (ВАС) подверг критике усиливающуюся активность Пекина в Восточно-Китайском море, которая... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:30
2022-11-13T12:30
в мире
япония
китай
восточно-китайское море
фумио кисида
синдзо абэ
ли кэцян
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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на Восточноазиатском саммите (ВАС) подверг критике усиливающуюся активность Пекина в Восточно-Китайском море, которая "нарушает японский суверенитет"."Продолжающиеся действия Китая, которые нарушают суверенитет Японии в Восточно-Китайском море, усилились", - приводит слова главы японского правительства агентство Jiji.Кроме того, Кисида высказал опасения относительно ситуации вокруг Тайваня. "Мир и стабильность в Тайваньском проливе является очень важным вопросом, который напрямую связан с региональной безопасностью", - добавил он.Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого от встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же была достигнута договоренность о запуске с 8 июня 2018 года механизма предотвращения инцидентов в Восточно-Китайском море, что предполагало создание линии экстренной связи, чтобы избежать случайных вооруженных столкновений в воздухе и на море.
https://ria.ru/20221110/ucheniya-1830390746.html
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в мире, япония, китай, восточно-китайское море, фумио кисида, синдзо абэ, ли кэцян
В мире, Япония, Китай, Восточно-Китайское море, Фумио Кисида, Синдзо Абэ, Ли Кэцян
12:30 13.11.2022
 
Кисида раскритиковал активность Пекина в Восточно-Китайском море

Кисида на Восточноазиатском саммите раскритиковал действия КНР в Восточно-Китайском море

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на Восточноазиатском саммите (ВАС) подверг критике усиливающуюся активность Пекина в Восточно-Китайском море, которая "нарушает японский суверенитет".
"Продолжающиеся действия Китая, которые нарушают суверенитет Японии в Восточно-Китайском море, усилились", - приводит слова главы японского правительства агентство Jiji.
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Кроме того, Кисида высказал опасения относительно ситуации вокруг Тайваня. "Мир и стабильность в Тайваньском проливе является очень важным вопросом, который напрямую связан с региональной безопасностью", - добавил он.
Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого от встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же была достигнута договоренность о запуске с 8 июня 2018 года механизма предотвращения инцидентов в Восточно-Китайском море, что предполагало создание линии экстренной связи, чтобы избежать случайных вооруженных столкновений в воздухе и на море.
Остров Сенкаку архипелаг в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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В миреЯпонияКитайВосточно-Китайское мореФумио КисидаСиндзо АбэЛи Кэцян
 
 
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