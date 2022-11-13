https://ria.ru/20221113/kisida-1831155023.html

Кисида раскритиковал активность Пекина в Восточно-Китайском море

Кисида раскритиковал активность Пекина в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 13.11.2022

Кисида раскритиковал активность Пекина в Восточно-Китайском море

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на Восточноазиатском саммите (ВАС) подверг критике усиливающуюся активность Пекина в Восточно-Китайском море, которая... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T12:30

2022-11-13T12:30

2022-11-13T12:30

в мире

япония

китай

восточно-китайское море

фумио кисида

синдзо абэ

ли кэцян

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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на Восточноазиатском саммите (ВАС) подверг критике усиливающуюся активность Пекина в Восточно-Китайском море, которая "нарушает японский суверенитет"."Продолжающиеся действия Китая, которые нарушают суверенитет Японии в Восточно-Китайском море, усилились", - приводит слова главы японского правительства агентство Jiji.Кроме того, Кисида высказал опасения относительно ситуации вокруг Тайваня. "Мир и стабильность в Тайваньском проливе является очень важным вопросом, который напрямую связан с региональной безопасностью", - добавил он.Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого от встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же была достигнута договоренность о запуске с 8 июня 2018 года механизма предотвращения инцидентов в Восточно-Китайском море, что предполагало создание линии экстренной связи, чтобы избежать случайных вооруженных столкновений в воздухе и на море.

https://ria.ru/20221110/ucheniya-1830390746.html

https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821193504.html

япония

китай

восточно-китайское море

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, восточно-китайское море, фумио кисида, синдзо абэ, ли кэцян