https://ria.ru/20221112/ukraina-1831080733.html

В США рассказали о политике в отношении Украины при победе республиканцев

В США рассказали о политике в отношении Украины при победе республиканцев - РИА Новости, 12.11.2022

В США рассказали о политике в отношении Украины при победе республиканцев

Если республиканцы получат большинство мест в палате представителей и сенате, подход США к Украине изменится, но не так существенно, как этого ожидают, заявил... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T18:43

2022-11-12T18:43

2022-11-12T20:08

в мире

джо байден

владимир путин

украина

вашингтон (штат)

сша

нато

промежуточные выборы в сша

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Если республиканцы получат большинство мест в палате представителей и сенате, подход США к Украине изменится, но не так существенно, как этого ожидают, заявил обозреватель Fox News Джей Карафано."Не ожидайте разворота в политике США в отношении Украины", — призвал журналист.По его мнению, республиканцы продолжат оказывать поддержку киевским властям, но при этом проведут более четкую черту между реальной помощью и расточительной политикой администрации Джо Байдена.Кроме того, США в случае победы "красных" начнут требовать от европейских партнеров увеличения объемов поддержки ВСУ, отметил автор статьи.Конгрессу при этом придется приложить усилия, чтобы не допустить превращения Украины в еще одну страну, полностью зависимую от иностранной помощи, как это произошло с Ираком или Афганистаном, заключил Карафано.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевскому режиму десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221112/bitva-1830971136.html

https://ria.ru/20221112/ssha-1830996137.html

https://ria.ru/20221112/ssha-1831039589.html

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вашингтон (штат)

сша

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в мире, джо байден, владимир путин, украина, вашингтон (штат), сша, нато, промежуточные выборы в сша, вооруженные силы украины