https://ria.ru/20221112/ukraina-1831047455.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:31
2022-11-12T15:31
2022-11-12T15:46
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.О тревоге Лунин сообщил в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты тревог от Минцифры Украины, тревога также объявлена в соседних регионах: Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831017504.html
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15:31 12.11.2022 (обновлено: 15:46 12.11.2022)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях