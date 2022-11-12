https://ria.ru/20221112/ukraina-1831047455.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:31

2022-11-12T15:31

2022-11-12T15:46

специальная военная операция на украине

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полтавская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.О тревоге Лунин сообщил в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты тревог от Минцифры Украины, тревога также объявлена в соседних регионах: Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831017504.html

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полтавская область

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в мире, жкх, владимир зеленский, украина, киев, полтавская область, вооруженные силы рф