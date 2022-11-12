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В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831008838.html
В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет
В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет - РИА Новости, 12.11.2022
В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что никакого замораживания конфликта с Россией не будет, перед украинской... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:19
2022-11-12T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
алексей данилов
украина
киев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что никакого замораживания конфликта с Россией не будет, перед украинской армией стоит задача продолжать освобождать страну."Мы не можем ничего замораживать - мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. &lt;...&gt; Задание президента — освобождение всех наших территорий", - приводит слова Данилова издание "Зеркало недели".Он также отметил, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующе было посвящены "Херсонскому направлению".Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
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в мире, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей данилов, украина, киев, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Алексей Данилов, Украина, Киев, Херсон
10:19 12.11.2022
 
В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что замораживания конфликта с Россией не будет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что никакого замораживания конфликта с Россией не будет, перед украинской армией стоит задача продолжать освобождать страну.
"Мы не можем ничего замораживать - мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. <...> Задание президента — освобождение всех наших территорий", - приводит слова Данилова издание "Зеркало недели".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 ноября, 16:58Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.11.2022
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Он также отметил, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующе было посвящены "Херсонскому направлению".
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Сотрудник военной полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныАлексей ДаниловУкраинаКиевХерсон
 
 
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