https://ria.ru/20221112/ukraina-1831008838.html

В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет

В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет - РИА Новости, 12.11.2022

В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что никакого замораживания конфликта с Россией не будет, перед украинской... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:19

2022-11-12T10:19

2022-11-12T10:19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что никакого замораживания конфликта с Россией не будет, перед украинской армией стоит задача продолжать освобождать страну."Мы не можем ничего замораживать - мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. <...> Задание президента — освобождение всех наших территорий", - приводит слова Данилова издание "Зеркало недели".Он также отметил, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующе было посвящены "Херсонскому направлению".Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

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Ольга Фомченкова

в мире, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей данилов, украина, киев, херсон