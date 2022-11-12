https://ria.ru/20221112/ukraina-1831008838.html
В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет
В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет - РИА Новости, 12.11.2022
В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что никакого замораживания конфликта с Россией не будет, перед украинской... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:19
2022-11-12T10:19
2022-11-12T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
алексей данилов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что никакого замораживания конфликта с Россией не будет, перед украинской армией стоит задача продолжать освобождать страну."Мы не можем ничего замораживать - мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. <...> Задание президента — освобождение всех наших территорий", - приводит слова Данилова издание "Зеркало недели".Он также отметил, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующе было посвящены "Херсонскому направлению".Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Киеве заявили, что замораживания конфликта с Россией не будет
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что замораживания конфликта с Россией не будет