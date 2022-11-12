10:09 12.11.2022 (обновлено: 17:51 12.11.2022)
Заявление Макрона о России взбесило французов
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за слова Зеленскому насчет Херсона
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с уходом российских войск из Херсона.
"Президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение Соединенным Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении", — написал один из пользователей.
"Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?" — задался вопросом еще один читатель.
"И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны", — отметил четвертый пользователь.
"Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе", — подчеркнул пятый комментатор.
Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра для сохранения жизней военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.
Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.
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