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Заявление Макрона о России взбесило французов - РИА Новости, 12.11.2022
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Заявление Макрона о России взбесило французов
Заявление Макрона о России взбесило французов - РИА Новости, 12.11.2022
Заявление Макрона о России взбесило французов
Читатели французской газеты Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:09
2022-11-12T17:51
в мире
эммануэль макрон
сергей шойгу
херсон
франция
россия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с уходом российских войск из Херсона."Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, — не злите Россию", — добавил другой."Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?" — задался вопросом еще один читатель."И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны", — отметил четвертый пользователь."Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе", — подчеркнул пятый комментатор.Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра для сохранения жизней военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831001524.html
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в мире, эммануэль макрон, сергей шойгу, херсон, франция, россия, владимир зеленский, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу, Херсон, Франция, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
10:09 12.11.2022 (обновлено: 17:51 12.11.2022)
 
Заявление Макрона о России взбесило французов

Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за слова Зеленскому насчет Херсона

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с уходом российских войск из Херсона.

"Президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение Соединенным Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении", — написал один из пользователей.

"Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, — не злите Россию", — добавил другой.
"Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?" — задался вопросом еще один читатель.
"И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны", — отметил четвертый пользователь.
"Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе", — подчеркнул пятый комментатор.
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Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.
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В миреЭммануэль МакронСергей ШойгуХерсонФранцияРоссияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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