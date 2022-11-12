https://ria.ru/20221112/ukraina-1831008288.html

Заявление Макрона о России взбесило французов

Заявление Макрона о России взбесило французов - РИА Новости, 12.11.2022

Заявление Макрона о России взбесило французов

Читатели французской газеты Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:09

2022-11-12T10:09

2022-11-12T17:51

в мире

эммануэль макрон

сергей шойгу

херсон

франция

россия

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с уходом российских войск из Херсона."Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, — не злите Россию", — добавил другой."Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?" — задался вопросом еще один читатель."И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны", — отметил четвертый пользователь."Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе", — подчеркнул пятый комментатор.Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра для сохранения жизней военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831001524.html

https://ria.ru/20221111/shvetsiya-1830973520.html

херсон

франция

россия

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в мире, эммануэль макрон, сергей шойгу, херсон, франция, россия, владимир зеленский, нато