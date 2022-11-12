https://ria.ru/20221112/ukraina-1831001524.html
В Германии Зеленскому сделали неожиданное предложение
В Германии Зеленскому сделали неожиданное предложение - РИА Новости, 12.11.2022
В Германии Зеленскому сделали неожиданное предложение
Читатели немецкого издания Die Welt обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего вывод российских войск из Херсона "исторической РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T08:56
2022-11-12T08:56
2022-11-12T11:33
владимир зеленский
сергей суровикин
сергей шойгу
херсон
украина
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политика
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего вывод российских войск из Херсона "исторической победой".Многие отметили, что украинский лидер воспринимает происходящее как очередную серию одного из своих шоу."Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам", — подчеркнул другой."Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?" — задался вопросом еще один читатель."Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия — единственный путь к миру", — поделился мнением четвертый комментатор."Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят", — отметил пятый пользователь.Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра для сохранения жизни военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
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владимир зеленский, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, украина, германия, политика
Владимир Зеленский, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Херсон, Украина, Германия, Политика
08:56 12.11.2022 (обновлено: 11:33 12.11.2022)
В Германии Зеленскому сделали неожиданное предложение
Читатели немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Die Welt
обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего вывод российских войск из Херсона "исторической победой".
Многие отметили, что украинский лидер воспринимает происходящее как очередную серию одного из своих шоу.
"У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны", — написал один из пользователей.
"Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам", — подчеркнул другой.
"Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?" — задался вопросом еще один читатель.
"Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия — единственный путь к миру", — поделился мнением четвертый комментатор.
"Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят", — отметил пятый пользователь.
Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра для сохранения жизни военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.
Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.