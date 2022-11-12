https://ria.ru/20221112/trevoga-1831028702.html
На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили
На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили - РИА Новости, 12.11.2022
На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили
На пленуме КПРФ в Рождествено, в ходе которого включилась пожарная тревога, задымления не обнаружено, причина сигнала случайна, пояснили в КПРФ. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:19
2022-11-12T13:19
2022-11-12T13:19
происшествия
александр ющенко
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россия
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РОЖДЕСТВЕНО, 12 ноя - РИА Новости. На пленуме КПРФ в Рождествено, в ходе которого включилась пожарная тревога, задымления не обнаружено, причина сигнала случайна, пояснили в КПРФ.В субботу на пленуме КПРФ в Рождествено включили пожарную тревогу, из сигнализации звучало "не учебная".Возгорания не произошло, передает корреспондент РИА Новости.Включение было "произвольное, случайное", сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.
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происшествия, александр ющенко, кпрф, россия
Происшествия, Александр Ющенко, КПРФ, Россия
На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили
На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не было, причина тревоги случайная