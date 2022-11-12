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На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили - РИА Новости, 12.11.2022
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На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили
На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили - РИА Новости, 12.11.2022
На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили
На пленуме КПРФ в Рождествено, в ходе которого включилась пожарная тревога, задымления не обнаружено, причина сигнала случайна, пояснили в КПРФ. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:19
2022-11-12T13:19
происшествия
александр ющенко
кпрф
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РОЖДЕСТВЕНО, 12 ноя - РИА Новости. На пленуме КПРФ в Рождествено, в ходе которого включилась пожарная тревога, задымления не обнаружено, причина сигнала случайна, пояснили в КПРФ.В субботу на пленуме КПРФ в Рождествено включили пожарную тревогу, из сигнализации звучало "не учебная".Возгорания не произошло, передает корреспондент РИА Новости.Включение было "произвольное, случайное", сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.
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происшествия, александр ющенко, кпрф, россия
Происшествия, Александр Ющенко, КПРФ, Россия
13:19 12.11.2022
 
На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили

На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не было, причина тревоги случайная

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПожарная сигнализация
Пожарная сигнализация - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пожарная сигнализация. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОЖДЕСТВЕНО, 12 ноя - РИА Новости. На пленуме КПРФ в Рождествено, в ходе которого включилась пожарная тревога, задымления не обнаружено, причина сигнала случайна, пояснили в КПРФ.
В субботу на пленуме КПРФ в Рождествено включили пожарную тревогу, из сигнализации звучало "не учебная".
Возгорания не произошло, передает корреспондент РИА Новости.
Включение было "произвольное, случайное", сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на V Пленуме ЦК КПРФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 12:05
На пленуме КПРФ в Рождествено включили пожарную тревогу
 
ПроисшествияАлександр ЮщенкоКПРФРоссия
 
 
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