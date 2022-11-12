https://ria.ru/20221112/trevoga-1831028702.html

На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили

На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили - РИА Новости, 12.11.2022

На пленуме КПРФ в Рождествено задымления не обнаружили

На пленуме КПРФ в Рождествено, в ходе которого включилась пожарная тревога, задымления не обнаружено, причина сигнала случайна, пояснили в КПРФ. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:19

2022-11-12T13:19

2022-11-12T13:19

происшествия

александр ющенко

кпрф

россия

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РОЖДЕСТВЕНО, 12 ноя - РИА Новости. На пленуме КПРФ в Рождествено, в ходе которого включилась пожарная тревога, задымления не обнаружено, причина сигнала случайна, пояснили в КПРФ.В субботу на пленуме КПРФ в Рождествено включили пожарную тревогу, из сигнализации звучало "не учебная".Возгорания не произошло, передает корреспондент РИА Новости.Включение было "произвольное, случайное", сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

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происшествия, александр ющенко, кпрф, россия