00:55 12.11.2022 (обновлено: 01:30 12.11.2022)
Власти заявили об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
Глава Новой Каховки Леонтьев: угроза для работы Северо-Крымского канала сейчас отсутствует
Северо-Крымский канал. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Угроза для работы Северо-Крымского канала на данный момент отсутствует, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Канал построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым", — подчеркнул собеседник агентства.
В мае 2014 года Киев перекрыл воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал 90 процентов потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.
В ходе специальной военной операции российские военные разблокировали Северо-Крымский канал в Херсонской области, вода вновь поступает на полуостров.
Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.
Суровикин подчеркивал, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины. Это может спровоцировать затопление, которое повлекло бы значительные жертвы и грозило изоляцией войск на правом берегу Днепра.
Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.