https://ria.ru/20221112/svo-1830985389.html

Власти заявили об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала

Власти заявили об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала - РИА Новости, 12.11.2022

Власти заявили об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала

Угроза для работы Северо-Крымского канала на данный момент отсутствует, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T00:55

2022-11-12T00:55

2022-11-12T01:30

специальная военная операция на украине

жкх

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

украина

симферополь

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776338045_0:62:3417:1984_1920x0_80_0_0_8b6967a244f7fd24b4ab0e22408b3c81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Угроза для работы Северо-Крымского канала на данный момент отсутствует, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.В мае 2014 года Киев перекрыл воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал 90 процентов потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.В ходе специальной военной операции российские военные разблокировали Северо-Крымский канал в Херсонской области, вода вновь поступает на полуостров.Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.Суровикин подчеркивал, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины. Это может спровоцировать затопление, которое повлекло бы значительные жертвы и грозило изоляцией войск на правом берегу Днепра.Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.

https://ria.ru/20221111/dnepr-1830898125.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

симферополь

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , украина, симферополь, россия, в мире, сергей шойгу, сергей суровикин, киев, вооруженные силы украины