Эрдоган прокомментировал решение Путина не ехать на саммит G20
Эрдоган заявил, что считал целесообразным участие Путина в саммите G20 в Индонезии
© AP Photo / Dita AlangkaraСотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали
© AP Photo / Dita Alangkara
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считал целесообразным участие президента РФ Владимира Путина в G20 в Индонезии, но это решение российского лидера, которое, по его словам, неправильно обсуждать.
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
"На самом деле, в ходе наших последних переговоров с ним (с Владимиром Путиным) я сказал ему, что придерживаюсь мнения, что его визит в Индонезию может быть целесообразным. Однако он сказал: "Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам". Затем они (российская сторона) решили, что министр иностранных дел приедет в Индонезию... Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.