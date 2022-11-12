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Эрдоган прокомментировал решение Путина не ехать на саммит G20 - РИА Новости, 12.11.2022
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Эрдоган прокомментировал решение Путина не ехать на саммит G20
Эрдоган прокомментировал решение Путина не ехать на саммит G20 - РИА Новости, 12.11.2022
Эрдоган прокомментировал решение Путина не ехать на саммит G20
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считал целесообразным участие президента РФ Владимира Путина в G20 в Индонезии, но это решение российского лидера,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:13
2022-11-12T12:13
в мире
индонезия
россия
бали
владимир путин
сергей лавров
большая двадцатка
саммит g20
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считал целесообразным участие президента РФ Владимира Путина в G20 в Индонезии, но это решение российского лидера, которое, по его словам, неправильно обсуждать.Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября."На самом деле, в ходе наших последних переговоров с ним (с Владимиром Путиным) я сказал ему, что придерживаюсь мнения, что его визит в Индонезию может быть целесообразным. Однако он сказал: "Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам". Затем они (российская сторона) решили, что министр иностранных дел приедет в Индонезию... Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.
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в мире, индонезия, россия, бали, владимир путин, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20, реджеп тайип эрдоган
В мире, Индонезия, Россия, Бали, Владимир Путин, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Саммит G20, Реджеп Тайип Эрдоган
12:13 12.11.2022
 
Эрдоган прокомментировал решение Путина не ехать на саммит G20

Эрдоган заявил, что считал целесообразным участие Путина в саммите G20 в Индонезии

© AP Photo / Dita AlangkaraСотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считал целесообразным участие президента РФ Владимира Путина в G20 в Индонезии, но это решение российского лидера, которое, по его словам, неправильно обсуждать.
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
"На самом деле, в ходе наших последних переговоров с ним (с Владимиром Путиным) я сказал ему, что придерживаюсь мнения, что его визит в Индонезию может быть целесообразным. Однако он сказал: "Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам". Затем они (российская сторона) решили, что министр иностранных дел приедет в Индонезию... Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.
Люди проходят мимо главных ворот дворца Джокьякарты во время подготовки к саммиту G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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В миреИндонезияРоссияБалиВладимир ПутинСергей ЛавровБольшая двадцаткаСаммит G20Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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