10:45 12.11.2022 (обновлено: 11:08 12.11.2022)
Посол: Россия и Колумбия контактируют по вопросам поставки вертолетов
Посол в Москве: Москва и Богота контактируют по вопросам поставки российских вертолетов
Вертолет Ми-8А МТШ в небе. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Военные РФ и Колумбии поддерживают контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования для российских вертолетов, но есть сложности с логистикой, заявил РИА Новости посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
Дипломат отметил, что Колумбия давно покупает у Москвы вертолеты Ми-17/Ми-18, российские специалисты приезжают в страну помогать с техническим обслуживанием, а колумбийцы ездят в Россию, чтобы учиться обслуживанию.
"Да, контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования, - сказал посол. - Я знаю, что сейчас есть сложности из-за логистики, так как транспортировка самолетов осуществляется морским путем. Стоимость страховки сильно выросла, цены выросли".
Отвечая на вопрос, может ли Богота из-за проблем с логистикой станет покупать меньше вертолетов у России, Аренас указал, что эта тема очень связана с конъюнктурой и всем, что связано с логистическими вопросами. "Не знаю, может ли это произойти со временем, потому что Колумбия немного диверсифицировала свои закупки в этой части. Существующее российское оборудование требует обслуживания и обучения. Его надо постоянно осматривать. Но до этого момента не было никаких встреч в этой связи", - сказал он.
В Колумбии 50 вертолетов российского производства, из них 24 используются для транспортировки военных. Остальные 26 вертолетов находятся у частных компаний, они нужны для транспортировки гражданских лиц и товаров.
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