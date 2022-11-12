https://ria.ru/20221112/postavki-1831011582.html

Посол: Россия и Колумбия контактируют по вопросам поставки вертолетов

Посол: Россия и Колумбия контактируют по вопросам поставки вертолетов - РИА Новости, 12.11.2022

Посол: Россия и Колумбия контактируют по вопросам поставки вертолетов

Военные РФ и Колумбии поддерживают контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования для российских вертолетов, но есть сложности с логистикой,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:45

2022-11-12T10:45

2022-11-12T11:08

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Военные РФ и Колумбии поддерживают контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования для российских вертолетов, но есть сложности с логистикой, заявил РИА Новости посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.Дипломат отметил, что Колумбия давно покупает у Москвы вертолеты Ми-17/Ми-18, российские специалисты приезжают в страну помогать с техническим обслуживанием, а колумбийцы ездят в Россию, чтобы учиться обслуживанию.Отвечая на вопрос, может ли Богота из-за проблем с логистикой станет покупать меньше вертолетов у России, Аренас указал, что эта тема очень связана с конъюнктурой и всем, что связано с логистическими вопросами. "Не знаю, может ли это произойти со временем, потому что Колумбия немного диверсифицировала свои закупки в этой части. Существующее российское оборудование требует обслуживания и обучения. Его надо постоянно осматривать. Но до этого момента не было никаких встреч в этой связи", - сказал он.В Колумбии 50 вертолетов российского производства, из них 24 используются для транспортировки военных. Остальные 26 вертолетов находятся у частных компаний, они нужны для транспортировки гражданских лиц и товаров.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>

https://ria.ru/20221020/petro-1825248952.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

колумбия, россия, москва, ми-17, в мире