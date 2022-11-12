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Посол: Россия и Колумбия контактируют по вопросам поставки вертолетов - РИА Новости, 12.11.2022
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Посол: Россия и Колумбия контактируют по вопросам поставки вертолетов
Посол: Россия и Колумбия контактируют по вопросам поставки вертолетов - РИА Новости, 12.11.2022
Посол: Россия и Колумбия контактируют по вопросам поставки вертолетов
Военные РФ и Колумбии поддерживают контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования для российских вертолетов, но есть сложности с логистикой,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:45
2022-11-12T11:08
колумбия
россия
москва
ми-17
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Военные РФ и Колумбии поддерживают контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования для российских вертолетов, но есть сложности с логистикой, заявил РИА Новости посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.Дипломат отметил, что Колумбия давно покупает у Москвы вертолеты Ми-17/Ми-18, российские специалисты приезжают в страну помогать с техническим обслуживанием, а колумбийцы ездят в Россию, чтобы учиться обслуживанию.Отвечая на вопрос, может ли Богота из-за проблем с логистикой станет покупать меньше вертолетов у России, Аренас указал, что эта тема очень связана с конъюнктурой и всем, что связано с логистическими вопросами. "Не знаю, может ли это произойти со временем, потому что Колумбия немного диверсифицировала свои закупки в этой части. Существующее российское оборудование требует обслуживания и обучения. Его надо постоянно осматривать. Но до этого момента не было никаких встреч в этой связи", - сказал он.В Колумбии 50 вертолетов российского производства, из них 24 используются для транспортировки военных. Остальные 26 вертолетов находятся у частных компаний, они нужны для транспортировки гражданских лиц и товаров.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса &gt;&gt;
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колумбия, россия, москва, ми-17, в мире
Колумбия, Россия, Москва, Ми-17, В мире
10:45 12.11.2022 (обновлено: 11:08 12.11.2022)
 
Посол: Россия и Колумбия контактируют по вопросам поставки вертолетов

Посол в Москве: Москва и Богота контактируют по вопросам поставки российских вертолетов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8А МТШ в небе
Вертолет Ми-8А МТШ в небе - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет Ми-8А МТШ в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Военные РФ и Колумбии поддерживают контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования для российских вертолетов, но есть сложности с логистикой, заявил РИА Новости посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
Дипломат отметил, что Колумбия давно покупает у Москвы вертолеты Ми-17/Ми-18, российские специалисты приезжают в страну помогать с техническим обслуживанием, а колумбийцы ездят в Россию, чтобы учиться обслуживанию.
"Да, контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования, - сказал посол. - Я знаю, что сейчас есть сложности из-за логистики, так как транспортировка самолетов осуществляется морским путем. Стоимость страховки сильно выросла, цены выросли".
Отвечая на вопрос, может ли Богота из-за проблем с логистикой станет покупать меньше вертолетов у России, Аренас указал, что эта тема очень связана с конъюнктурой и всем, что связано с логистическими вопросами. "Не знаю, может ли это произойти со временем, потому что Колумбия немного диверсифицировала свои закупки в этой части. Существующее российское оборудование требует обслуживания и обучения. Его надо постоянно осматривать. Но до этого момента не было никаких встреч в этой связи", - сказал он.
В Колумбии 50 вертолетов российского производства, из них 24 используются для транспортировки военных. Остальные 26 вертолетов находятся у частных компаний, они нужны для транспортировки гражданских лиц и товаров.
Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>
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