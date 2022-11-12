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Эктор Аренас: колумбийский кофе в России скоро подорожает

Эктор Аренас: колумбийский кофе в России скоро подорожает - РИА Новости, 12.11.2022

Эктор Аренас: колумбийский кофе в России скоро подорожает

Одна из главных задач, которую Колумбия ставит перед собой в отношениях с Россией сегодня – это продвинуться в вопросах экономики и торговли, заявил в интервью... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T11:00

2022-11-12T11:00

2022-11-12T11:00

интервью

колумбия

россия

густаво петро

иван дуке

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Одна из главных задач, которую Колумбия ставит перед собой в отношениях с Россией сегодня – это продвинуться в вопросах экономики и торговли, заявил в интервью РИА Новости новый посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. В своем первом интервью после вступления в должность дипломат также рассказал о том, как антироссийские санкции сказались на взаимном товарообороте, какие статьи экспорта сейчас наиболее важны и стоит ли россиянам ждать повышения цен на колумбийский кофе.– Господин посол, вы знаете русский язык, но до этого никогда не работали в России. Как сейчас вы рассматриваете появившуюся возможность?– Как вы уже верно отметили, я нахожусь на дипломатической службе всю свою профессиональную жизнь – более 32 лет. Я работал в Колумбии и ряде других стран: в Японии, Бельгии, Европейском Союзе, Эквадоре и Ватикане. Это моя первая дипломатическая миссия в Россию. Я очень доволен, потому что это отличная возможность, так как я знаю русский язык. Я учился в университете в советское время по стипендии. Это переломный момент моего карьерного пути. Это также показывает, что Колумбия заинтересована в том, чтобы отправить сюда человека, который знает язык, культуру и укрепить тем самым отношения между нашими странами. Для меня лично – это настоящий вызов и отличная возможность.– В своем выступлении во время церемонии присяги вы сказали, что одной из главных целей вашей работы в Москве станут вопросы увеличения объема экспорта, присутствия колумбийских продуктов на российском рынке, инвестиции. Какие именно статьи колумбийского экспорта в Россию вы хотели бы увеличить? В какие сроки? Может быть, уже есть примерные даты?– Наши двусторонние отношения, которые традиционно были очень хорошими, в последние годы прошли период охлаждения. Сейчас геополитическая конъюнктура непростая, но, как я уже отметил, главное – это постараться улучшить отношения, фокусируясь на важных темах: торговля, образование и культура. Текущая геополитическая ситуация с самого начала моей миссии осложняет возможность продвинуться по ряду вопросов так быстро, как мы бы этого хотели. Прежде всего, в вопросах экономики и торговли.Важно отметить, что экспорт из Колумбии в Россию увеличивался в последние годы, особенно в секторах, которые не касаются энергетической и горнодобывающей промышленности. Главная статья экспорта – это мясная продукция. Объем поставок этой продукции увеличивается, даже в этом году. А в целом экспорт колумбийских товаров в Россию в этом году увеличился на 8%.Доля мясной продукции в экспорте составляет 63%. Главная задача, которая перед нами стоит – это гарантировать, что поставки мясной продукции с колумбийских заводов продолжатся. Вся продукция должна быть сертифицирована Россельхознадзором, в настоящее время десяти предприятиям по производству мясной продукции необходимо получить сертификацию. Товарооборот за год в этой отрасли увеличился с 32 миллионов долларов до 60 миллионов долларов, почти в два раза. Так что мясная продукция – самая важная статья экспорта. Вторая статья – это цветы и растения, третья – бананы и другие фрукты, например, авокадо хасс, физалис.– Колумбия не планирует увеличивать экспорт бананов в Россию?– Колумбия отстает от Эквадора по объему экспорта бананов в Россию, но мы остаемся одним из главных экспортеров бананов по всему миру. Сейчас главная проблема – это логистика. Мы пока фокусируемся на экспорте мяса.– Кофе – одна из главных статей колумбийского экспорта в РФ. Недавно СМИ сообщили о том, что цены на кофе могут резко вырасти из-за неудачного урожая в Бразилии и Колумбии. Также не стоит забывать о проблемах с логистикой. Стоит ли в таком случае россиянам опасаться повышения цен на кофе в ближайшем будущем?– Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. Ожидается, что урожай снизится на 50-57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%. К повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России.– Есть примерные цифры? На сколько вырастет стоимость?– Нет, так сложно сказать, это сложный рынок, много прогнозов. Похожие проблемы с урожаем были в Бразилии. Ожидается, что цена вырастет, но на сколько точно мы не можем пока сказать.– Повышение цен будет в следующем году?– Я бы сказал, что да, это процесс, который находится в развитии.– Насколько сильно санкции сказались на товарообороте?– Все связано с логистической цепочкой, морскими и воздушными перевозками. Цифры нам пока не позволяют сказать, насколько санкции повлияли на товарооборот, но стало намного сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию. Пока цифры не сильно изменились, но я думаю, что санкции скажутся на том, что касается перевозок. Ожидается, что они не окажут чрезмерного влияния, хотя как-то отразятся на товарообороте. Россия экспортирует в Колумбию много удобрений, их доля составляет 48%.– Сейчас в Колумбии новый президент, и я хотела бы уточнить: нынешние власти намерены реализовать инициативу экс-президента Ивана Дуке, который говорил о готовности Колумбии увеличить добычу угля и углеводородов для замены российских энергоресурсов на рынках Европы? Или приоритеты поменялись?– Одна из главных задач нынешнего правительства – борьба с климатическими изменениями. Сейчас президент Петро находится в Египте, где участвует в 27-ой конференции ООН по изменению климата, на которой он предложил "декалог", чтобы эффективно бороться с изменениями климата. Один из главных пунктов борьбы с этой проблемой – это уменьшение потребления углеводородов и угля. Мы продолжаем производство нефти и углеводородов, но мы не начинали разработку новых месторождений. Ситуация, в которой мы сейчас находимся, достаточно деликатная, это этап адаптации, но что мы знаем точно – мы хотим уменьшить производство и потребление углеводородов, понимая при этом, что это важная статья экономики, и что переход к другим источникам энергии занимает время, но с каждым разом его нужно все меньше.– То есть, инициатива Дуке не будет реализована?– Я думаю, что картина сильно изменилась с новыми приоритетами нового правительства Колумбии с августа текущего года. Это тоже связано с нормализацией наших отношений с Венесуэлой, одним из главных производителей углеводородов в мире.– Вы сказали о том, что необходимо укрепить связи в области образования, науки и технологий. В каких российских технологиях Колумбия заинтересована в первую очередь? Что могла бы предложить российскому потребителю?– Это область, где есть много перспектив. Пока не было особого прогресса по этим вопросам. Эту тему обсуждали на последнем, седьмом, заседании межправительственной российско-колумбийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Москве в июне 2019 года. И это будет одной из тем следующего заседания межправкомиссии, потому что и российская сторона, и колумбийская говорили о том, что надо найти темы, по которым мы можем укрепить наше сотрудничество.– Есть какие-то уже конкретные проекты?– Существует важный проект под названием "Коррида", над которым обе страны работают уже несколько лет. Он касается колумбийско-российского центра по обмену технологиями и инновациями. Здесь есть положительные результаты, и мы договорились проработать возможность расширить темы исследований в нефтегазовой и угольной сферах, а также электроэнергетике.– А что могла бы предложить сейчас Колумбия российскому потребителю, учитывая, что многие западные компании покинули российский рынок?– Наш интерес остается в агропродовольственном секторе – мясо и другие продукты. В секторе услуг нам надо будет провести анализ и посмотреть, есть ли возможности тут для Колумбии. Но опять же – все это усложняется из-за проблем с логистикой, финансовыми системами, расстоянием. Все это мешает проанализировать ситуацию.Тема образования для нас очень важна, так как в России учится очень много колумбийских студентов в разных университетах. Россия выделяет достаточно большое количество стипендий для них. Но многие приезжают и учатся за свой счет, учитывая возможности, которые предоставляет российское образование с его высоким уровнем, и сравнительно невысокую стоимость обучения по сравнению с другими странами.– Еще один вопрос про туристов. Колумбия – одна из безвизовых для россиян стран, однако главным препятствием является высокая цена перелета. Планирует ли Богота ввести какие-то более льготные условия для российских туристов?– Как вы уже верно отметили, важно, что у нас нет ограничений в поездках между странами, это позволяет увеличить поток туристов. Иногда расстояние – это препятствие, которое можно преодолеть, мы видели это во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, который прошел в России, когда огромное количество колумбийцев приехали в страну. Колумбия всегда открыта для туристов, это одно из направлений нашей экономики. Тема логистики больше относится к частному сектору, к авиакомпаниям, и это осложняет поездки. Сейчас можно доехать в Колумбию через Турцию, каждую неделю оттуда есть семь рейсов до Боготы. Нормализация наших отношений с Венесуэлой облегчит для россиян поездки в Колумбию в недалеком будущем. Сейчас идет восстановление рейсов между Колумбией и Венесуэлой, и, возможно, это будет еще один способ для россиян добраться до нас. А еще можно доехать через Карибы.– Также хотела бы затронуть тему визитов между двумя странами. Последний раз глава МИД Колумбии был с визитом в РФ в 2019 году. Планируются ли визиты в обозримом будущем?– На текущий момент у нас нет точных планов, потому что очевидно, что в текущей ситуаций сложно говорить что-то конкретное. Мы надеемся, что состоится восьмое заседание межправкомисcии. Но пока у нас нет точных дат его проведения. Я надеюсь, что можно будет организовать визит нашего главы МИД в Россию или российских представителей власти в Колумбию. Надеемся, что это будет скоро.– Вы имеете в виду кого-то из правительства России или главу российского МИД?– На следующем заседании межправкомиссии российскую сторону будет возглавлять министр образования, а Колумбию – глава МИД. Следующее заседание должно пройти в Колумбии. Мы надеемся, что российские представители смогут поехать туда.– Я хотела бы также обсудить тему изменившихся приоритетов Колумбии. Новый президент страны Густаво Петро во время своей предвыборной кампании заявлял о необходимости пересмотреть отношения с США. По вашему мнению, можно ли говорить о том, что сейчас политика страны станет более многовекторной и как это скажется на отношениях с Россией?– Что касается союзников, многосторонний подход всегда был частью нашей внешней политики. Надо сказать, что нашим приоритетом является Латинская Америка и страны Карибского бассейна. И мы видим на примере отношений с Венесуэлой, что за три месяца правления нового президента по этому вопросу был достигнут серьезный прогресс.С США было много переговоров и встреч, госсекретарь был в Колумбии. Эти отношения, как сказал сам президент Петро, основаны на равноправии и взаимном уважении. США для нас очень важный союзник в экономическом плане: нашим отношениям более 200 лет. Один из общих вопросов борьба с наркотиками, это принципиальный вопрос, а также проблемы окружающей среды.С другой стороны, отношения с Россией всегда были очень уважительные, позитивные, мы ожидаем, что они могут улучшиться через постоянный открытый диалог как в многостороннем плане, так и в двустороннем.– Одна из составляющих двусторонних отношений – военно-техническое сотрудничество. Есть ли у вас информация о новых контрактах, переговорах на эту тему?– Колумбия давно покупает у России вертолеты. Российские специалисты приезжают помогать с техобслуживанием, и колумбийцы приезжают сюда, чтобы учиться обслуживанию. Я знаю, что сейчас есть сложности из-за логистики, так как транспортировка вертолетов осуществляется морским путем. Стоимость страховки сильно выросла, цены выросли.– Возможно ли что из-за проблем с логистикой Колумбия станет покупать меньше вертолетов у России?– Это тема очень связана с конъюнктурой, а также всем, что связано с логистикой. Не знаю, может ли это произойти со временем, потому что Колумбия немного диверсифицировала свои закупки в этой части. Существующее российское оборудование требует обслуживания и обучения. Его надо постоянно осматривать. Но до этого момента не было никаких встреч в этой связи.– Контакты между российскими и колумбийскими военными сохраняются?– Да, контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования.

https://ria.ru/20220920/posly-1818095801.html

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https://ria.ru/20220920/putin-1818112994.html

https://ria.ru/20221011/rost-1823252599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, колумбия, россия, густаво петро, иван дуке