https://ria.ru/20221112/pnevmoniya-1830454663.html
Всемирный день борьбы с пневмонией
Всемирный день борьбы с пневмонией - РИА Новости, 12.11.2022
Всемирный день борьбы с пневмонией
Ежегодно 12 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day). Он был учрежден инициативой "Остановить пневмонию" в 2009 году... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T01:33
2022-11-12T01:33
2022-11-12T01:33
справки
в мире
всемирный день борьбы с пневмонией
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Ежегодно 12 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day). Он был учрежден инициативой "Остановить пневмонию" в 2009 году для повышения осведомленности об этой болезни как одной из ведущих причин смерти детей во всем мире и пропаганды глобальных действий по защите от этой болезни, ее профилактике и эффективному лечению. Инициатива "Остановить пневмонию" была предложена Международным центром доступа к вакцинам (IVAC) в Школе общественного здравоохранения Блумберга Университета Джона Хопкинса (США). В 2008 году, в целях решения проблемы пневмонии в контексте стратегии выживания детей, ВОЗ и ЮНИСЕФ приступили к осуществлению Глобального плана действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней (GAPP).Коалиция агентств ООН, бизнеса, академических институтов и неправительственных организаций (НПО) "Каждый вздох имеет значение" взяла на себя обязательство поддерживать правительства в странах с самыми высокими показателями заболеваемости пневмонией. Члены Коалиции работают в Африке, Азии и Латинской Америке, помогая устранять критические пробелы при профилактике, диагностике и лечении. Пневмония (pneumonia; греч. pneumon – легкое) – заболевание, объединяющее большую группу различных воспалительных, чаще инфекционных, процессов в легких с преимущественным поражением их респираторных отделов. Различают острую и хроническую пневмонии. Легкие состоят из небольших мешочков (альвеол), которые наполняются воздухом при дыхании. Когда у человека пневмония, альвеолы заполнены гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает потребление кислорода.Пневмонию вызывает ряд инфекций (вирусы, бактерии и грибки), которые, присутствуя в носе или горле заболевшего, могут инфицировать легкие при их вдыхании. Пневмония распространяется воздушно-капельным путем, возможно заражение через кровь.Среди симптомов болезни – кашель, мокрота, слабость, головная боль, тошнота, рвота, боль в боку, одышка. Почти всегда пневмония сопровождается повышением температуры тела (до 39-40°) или температура ниже нормальной (особенно у пожилых).Особенно подвержены воспалению легких дети до пяти лет и люди старше 65 лет. Также среди факторов риска – курение, интубация, частые бронхиты, переохлаждение и пр.Основным методом диагностики остается рентгенологическое обследование грудной клетки – оно выявляет объем поражения легких.Для лечения пневмонии необходим максимально точный диагноз с указанием ее возбудителя. Если причина заболевания – вирус, назначается противовирусная терапия, если грибки – противогрибковую. Бактериальную пневмонию лечат антибиотиками.Госпитализация рекомендуется только при тяжелых случаях пневмонии.При этом различают "домашнюю пневмонию" (внебольничную) и "госпитальную" (внутрибольничную). В структуре заболеваемости пневмонией ее внебольничные виды составляют около 70% и остаются одной из ведущих причин госпитализации как в развитых, так и в развивающихся странах. Профилактика болезни – важный компонент стратегии сокращения детской смертности. Иммунизация против Hib (гемофильная палочка типа b), пневмококка, кори и коклюша является наиболее эффективным способом профилактики пневмонии. Устранение загрязнения воздуха внутри помещений, хорошая гигиена в перенаселенных жилищах также снижает число детей с пневмонией.По данным ВОЗ, пневмония и другие формы воспаления легких ежегодно поражают около 450 миллионов человек, занимая четвертое место среди причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и несчастных случаев. В 2019 году по всему миру пневмония унесла жизни 2,5 миллиона человек, из них 740 тысяч – дети до пяти лет (14% всех смертей у детей до пяти лет, 22% всех смертей детей от года до пяти лет).В 2002-2003 годах в ряде стран Юго-Восточной Азии распространилась "атипичная пневмония" или "тяжелый острый респираторный синдром" (ТОРС) (поражения легких, вызванные не обычными возбудителями пневмонии, а атипичными – легионеллы, микоплазмы, хламидии, вирусы). По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах было зарегистрировано более восьми тысяч случаев ТОРС, свыше 900 человек скончались. Пандемияновой коронавирусной инфекцией COVID-19, начавшаяся в марте 2020 года, усугубила проблему пневмонии. Основное и самое опасное осложнение COVID-19 – вирусная пневмония, которая не лечится антибиотиками. При ее развитии лечение направлено на поддержание функции легких. Опасность коронавирусной пневмонии в том, что она может протекать бессимптомно, а также приводить к двустороннему поражению легких.В России многолетние наблюдения показали, что заболеваемость внебольничной пневмонией на территории страны не однородна, она несколько ниже в летние месяцы.В структуре больных преобладают взрослые городские жители (около 70%).В 2011-2019 году в России ежегодно регистрировалось около 580 тысяч случаев внебольничной пневмонии. В 2020 году было зарегистрировано 2,7 миллиона случаев (рост в 4,7 раза). От пневмонии скончались 58,3 тысячи человек (рост более чем в два раза по сравнению с 2019 годом). Роспотребнадзор первым в мире разработал и внедрил систему эпидемиологического надзора, которая позволила в условиях сохранения распространения новой коронавирусной инфекции детально подойти к изучению внебольничных пневмоний и разработать профилактические меры.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, в мире, всемирный день борьбы с пневмонией
Справки, В мире, Всемирный день борьбы с пневмонией
Ежегодно 12 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией
(World Pneumonia Day). Он был учрежден инициативой "Остановить пневмонию" в 2009 году для повышения осведомленности об этой болезни как одной из ведущих причин смерти детей во всем мире и пропаганды глобальных действий по защите от этой болезни, ее профилактике и эффективному лечению.
Инициатива "Остановить пневмонию" была предложена
Международным центром доступа к вакцинам (IVAC) в Школе общественного здравоохранения Блумберга Университета Джона Хопкинса (США).
В 2008 году, в целях решения проблемы пневмонии в контексте стратегии выживания детей, ВОЗ и ЮНИСЕФ приступили
к осуществлению Глобального плана действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней (GAPP).
Коалиция агентств ООН, бизнеса, академических институтов и неправительственных организаций (НПО) "Каждый вздох имеет значение" взяла
на себя обязательство поддерживать правительства в странах с самыми высокими показателями заболеваемости пневмонией. Члены Коалиции работают в Африке, Азии и Латинской Америке, помогая устранять критические пробелы при профилактике, диагностике и лечении.
Пневмония
(pneumonia; греч. pneumon – легкое) – заболевание, объединяющее большую группу различных воспалительных, чаще инфекционных, процессов в легких с преимущественным поражением их респираторных отделов. Различают острую и хроническую пневмонии.
Легкие состоят из небольших мешочков (альвеол), которые наполняются воздухом при дыхании. Когда у человека пневмония, альвеолы заполнены гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает потребление кислорода.
Пневмонию вызывает ряд инфекций
(вирусы, бактерии и грибки), которые, присутствуя в носе или горле заболевшего, могут инфицировать легкие при их вдыхании. Пневмония распространяется воздушно-капельным путем, возможно заражение через кровь.
Среди симптомов
болезни – кашель, мокрота, слабость, головная боль, тошнота, рвота, боль в боку, одышка. Почти всегда пневмония сопровождается повышением температуры тела (до 39-40°) или температура ниже нормальной (особенно у пожилых).
Особенно подвержены
воспалению легких дети до пяти лет и люди старше 65 лет. Также среди факторов риска – курение, интубация, частые бронхиты, переохлаждение и пр.
Основным методом диагностики остается рентгенологическое обследование грудной клетки – оно выявляет объем поражения легких.
Для лечения пневмонии необходим максимально точный диагноз с указанием ее возбудителя. Если причина заболевания – вирус, назначается противовирусная терапия, если грибки – противогрибковую. Бактериальную пневмонию лечат антибиотиками.
Госпитализация рекомендуется только при тяжелых случаях пневмонии.
При этом различают
"домашнюю пневмонию" (внебольничную) и "госпитальную" (внутрибольничную). В структуре заболеваемости пневмонией ее внебольничные виды составляют
около 70% и остаются одной из ведущих причин госпитализации как в развитых, так и в развивающихся странах.
Профилактика болезни – важный компонент стратегии сокращения детской смертности. Иммунизация
против Hib (гемофильная палочка типа b), пневмококка, кори и коклюша является наиболее эффективным способом профилактики пневмонии. Устранение загрязнения воздуха внутри помещений, хорошая гигиена в перенаселенных жилищах также снижает число детей с пневмонией.
По данным ВОЗ, пневмония и другие формы воспаления легких ежегодно поражают около 450 миллионов человек, занимая четвертое место среди причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и несчастных случаев.
В 2019 году по всему миру пневмония унесла жизни
2,5 миллиона человек, из них 740 тысяч – дети до пяти лет (14% всех смертей у детей до пяти лет, 22% всех смертей детей от года до пяти лет).
В 2002-2003 годах в ряде стран Юго-Восточной Азии распространилась
"атипичная пневмония" или "тяжелый острый респираторный синдром" (ТОРС) (поражения легких, вызванные не обычными возбудителями пневмонии, а атипичными – легионеллы, микоплазмы, хламидии, вирусы). По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах было зарегистрировано более восьми тысяч случаев ТОРС, свыше 900 человек скончались.
Пандемияновой коронавирусной инфекцией COVID-19, начавшаяся в марте 2020 года, усугубила
проблему пневмонии. Основное и самое опасное осложнение COVID-19 – вирусная пневмония, которая не лечится антибиотиками. При ее развитии лечение направлено на поддержание функции легких.
Опасность коронавирусной пневмонии в том, что она может протекать бессимптомно
, а также приводить к двустороннему поражению легких.
В России многолетние наблюдения показали, что заболеваемость внебольничной пневмонией на территории страны не однородна, она несколько ниже в летние месяцы.
В структуре больных преобладают взрослые городские жители (около 70%).
В 2011-2019 году в России ежегодно регистрировалось
около 580 тысяч случаев внебольничной пневмонии. В 2020 году было зарегистрировано 2,7 миллиона случаев (рост в 4,7 раза). От пневмонии скончались
58,3 тысячи человек (рост более чем в два раза по сравнению с 2019 годом).
Роспотребнадзор первым в мире разработал и внедрил систему эпидемиологического надзора, которая позволила в условиях сохранения распространения новой коронавирусной инфекции детально подойти к изучению внебольничных пневмоний и разработать профилактические меры.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников