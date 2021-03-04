https://ria.ru/20210304/pnevmoniya-1599889315.html
В России число случаев внебольничной пневмонии выросло в 4,7 раза за год
В России число случаев внебольничной пневмонии выросло в 4,7 раза за год
Число случаев внебольничных пневмоний увеличилось в России по итогам прошлого года до 2,7 миллиона – против 580 тысяч случаев в период с 2011 по 2019 годы,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:16
2021-03-04T12:16
2021-03-04T12:16
николай брико
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число случаев внебольничных пневмоний увеличилось в России по итогам прошлого года до 2,7 миллиона – против 580 тысяч случаев в период с 2011 по 2019 годы, сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико."В 2011-2019 году ежегодно регистрировалось порядка 580 тысяч случаев внебольничной пневмонии в год. В 2020 году было зарегистрировано 2 миллиона 724 тысячи случаев", - следует из презентации Брико, данные которой он озвучил на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".Раннее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что к группам риска заражения внебольничной пневмонией относятся дети до пятилетнего возраста, особенно до двухлетнего возраста, беременные женщины в третьем семестре беременности.
https://ria.ru/20210120/lechenie-1593806631.html
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николай брико, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)