https://ria.ru/20210210/pnevmoniya-1596871513.html
Эксперт рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии
Эксперт рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии
Более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на детей раннего возраста, к группам риска относятся дети до пяти лет, заявил заместитель... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:36
2021-02-10T17:36
2021-02-10T17:36
александр горелов
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на детей раннего возраста, к группам риска относятся дети до пяти лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."96% летальных исходов приходятся на детей раннего возраста", - рассказал он в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".Горелов отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году пневмония убила около одного миллиона детей.Горелов также уточнил, что у детей раннего возраста преобладает вирусная этиология пневмонии, а у детей старше пяти лет на первый план выходят заболевания бактериальной этиологии, вызванные пневмококком.
https://ria.ru/20210112/pnevmoniya-1592734723.html
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александр горелов, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)