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Эксперт рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии
Эксперт рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии
Более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на детей раннего возраста, к группам риска относятся дети до пяти лет, заявил заместитель... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:36
2021-02-10T17:36
александр горелов
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на детей раннего возраста, к группам риска относятся дети до пяти лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."96% летальных исходов приходятся на детей раннего возраста", - рассказал он в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".Горелов отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году пневмония убила около одного миллиона детей.Горелов также уточнил, что у детей раннего возраста преобладает вирусная этиология пневмонии, а у детей старше пяти лет на первый план выходят заболевания бактериальной этиологии, вызванные пневмококком.
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александр горелов, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эксперт рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии

17:36 10.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на детей раннего возраста, к группам риска относятся дети до пяти лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"96% летальных исходов приходятся на детей раннего возраста", - рассказал он в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".
Горелов отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году пневмония убила около одного миллиона детей.
"К группам риска относятся дети до пятилетнего возраста, особенно до двухлетнего возраста, беременные женщины в третьем семестре беременности", - добавил эксперт.
Горелов также уточнил, что у детей раннего возраста преобладает вирусная этиология пневмонии, а у детей старше пяти лет на первый план выходят заболевания бактериальной этиологии, вызванные пневмококком.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Александр ГореловРоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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