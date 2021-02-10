https://ria.ru/20210210/pnevmoniya-1596871513.html

Эксперт рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии

Эксперт рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии

Более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на детей раннего возраста, к группам риска относятся дети до пяти лет, заявил заместитель... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:36

2021-02-10T17:36

2021-02-10T17:36

александр горелов

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на детей раннего возраста, к группам риска относятся дети до пяти лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."96% летальных исходов приходятся на детей раннего возраста", - рассказал он в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".Горелов отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году пневмония убила около одного миллиона детей.Горелов также уточнил, что у детей раннего возраста преобладает вирусная этиология пневмонии, а у детей старше пяти лет на первый план выходят заболевания бактериальной этиологии, вызванные пневмококком.

https://ria.ru/20210112/pnevmoniya-1592734723.html

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2021

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александр горелов, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)