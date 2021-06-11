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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736688570.html
Росстат подсчитал смертность от COVID-19 в 2020 году
Росстат подсчитал смертность от COVID-19 в 2020 году - РИА Новости, 11.06.2021
Росстат подсчитал смертность от COVID-19 в 2020 году
Более 144 тысяч россиян скончались в 2020 году от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:15
2021-06-11T19:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 144 тысяч россиян скончались в 2020 году от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные Росстата.Ведомство в пятницу опубликовало статистический бюллетень "Естественное движение населения РФ за 2020 год". В соответствии с данными Росстата, от коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19, в России в 2020 году скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).В соответствии с уточненной статистикой, смертность в России в 2020 году составила 2,14 миллиона человек (на 340 тысяч человек больше, чем в 2019 году); рождаемость - 1,43 миллиона человек (снижение на 44,5 тысячи по сравнению с 2019 годом).Естественная убыль населения по итогам прошлого года превысила 700 тысяч человек (рост более чем в 2 раза по сравнению с данными 2019 года, когда естественная убыль населения достигла 317 тысяч человек).Среди наиболее частых причин смертности в РФ в прошлом году были болезни системы кровообращения - от них скончались 938,5 тысячи человек (43,9% к общему числу умерших в прошлом году). Это на 11,6% больше чем в 2019 году (841,2 тысячи смертей). Смертность от новообразований в 2020 году составила почти 296 тысяч человек (13,8% от общего числа умерших).От болезней органов дыхания в 2020 году скончалось 96,5 тысячи человек, это на 63,1% больше, чем в 2019 году (59,2 тысячи случаев). Их них от пневмонии скончалось 58,3 тысячи человек (рост более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом).От болезней нервной системы скончались 122,3 тысячи человек, на 20% больше чем в 2019 году. Рост смертности в прошлом году зафиксирован также от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736657899.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Росстат подсчитал смертность от COVID-19 в 2020 году
19:15 11.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Смертность от COVID в 2020 году в РФ составила почти 144,7 тысячи человек, заявили в Росстат

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 144 тысяч россиян скончались в 2020 году от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные Росстата.
Ведомство в пятницу опубликовало статистический бюллетень "Естественное движение населения РФ за 2020 год". В соответствии с данными Росстата, от коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19, в России в 2020 году скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).
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В соответствии с уточненной статистикой, смертность в России в 2020 году составила 2,14 миллиона человек (на 340 тысяч человек больше, чем в 2019 году); рождаемость - 1,43 миллиона человек (снижение на 44,5 тысячи по сравнению с 2019 годом).
Естественная убыль населения по итогам прошлого года превысила 700 тысяч человек (рост более чем в 2 раза по сравнению с данными 2019 года, когда естественная убыль населения достигла 317 тысяч человек).
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Среди наиболее частых причин смертности в РФ в прошлом году были болезни системы кровообращения - от них скончались 938,5 тысячи человек (43,9% к общему числу умерших в прошлом году). Это на 11,6% больше чем в 2019 году (841,2 тысячи смертей). Смертность от новообразований в 2020 году составила почти 296 тысяч человек (13,8% от общего числа умерших).
От болезней органов дыхания в 2020 году скончалось 96,5 тысячи человек, это на 63,1% больше, чем в 2019 году (59,2 тысячи случаев). Их них от пневмонии скончалось 58,3 тысячи человек (рост более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом).
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От болезней нервной системы скончались 122,3 тысячи человек, на 20% больше чем в 2019 году. Рост смертности в прошлом году зафиксирован также от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
 
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