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Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня - РИА Новости, 12.11.2022
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Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня - РИА Новости, 12.11.2022
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:04
2022-11-12T12:04
в мире
турция
узбекистан
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."За эти 2-3 дня, если я смогу с ним (с Владимиром Путиным) связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс (по украинскому урегулированию - ред.), то есть диалог, в мир", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.
https://ria.ru/20221110/erdogan-1830411944.html
турция
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в мире, турция, узбекистан, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Узбекистан, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
12:04 12.11.2022
 
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"За эти 2-3 дня, если я смогу с ним (с Владимиром Путиным) связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс (по украинскому урегулированию - ред.), то есть диалог, в мир", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 09:53
Эрдоган заявил о доверительных отношениях с Путиным
 
В миреТурцияУзбекистанВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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