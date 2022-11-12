https://ria.ru/20221112/peregovory-1831019465.html

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня - РИА Новости, 12.11.2022

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:04

2022-11-12T12:04

2022-11-12T12:04

в мире

турция

узбекистан

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."За эти 2-3 дня, если я смогу с ним (с Владимиром Путиным) связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс (по украинскому урегулированию - ред.), то есть диалог, в мир", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.

https://ria.ru/20221110/erdogan-1830411944.html

турция

узбекистан

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, узбекистан, владимир путин, реджеп тайип эрдоган