https://ria.ru/20221112/peregovory-1831019465.html
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня - РИА Новости, 12.11.2022
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:04
2022-11-12T12:04
2022-11-12T12:04
в мире
турция
узбекистан
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."За эти 2-3 дня, если я смогу с ним (с Владимиром Путиным) связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс (по украинскому урегулированию - ред.), то есть диалог, в мир", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.
https://ria.ru/20221110/erdogan-1830411944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, узбекистан, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Узбекистан, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня
Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня