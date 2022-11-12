Ереван вновь обвинил Баку в обстреле на границе
Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций на границе
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении вновь обвинило азербайджанские вооруженные силы в обстреле армянских позиций на границе.
"Двенадцатого ноября, с 18.00 до 19.00 (17.00 - 18.00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с армянской стороны потерь нет.
"По состоянию на 20.30 (19.30 мск) ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная", - заявили в пресс-службе.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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