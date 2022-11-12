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Косачев: США цинично нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 12.11.2022
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Косачев: США цинично нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия
Косачев: США цинично нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 12.11.2022
Косачев: США цинично нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия
Размещение США в Европе ядерного оружия является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), перемещения НАТО ядерного оружия стали... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:16
2022-11-12T13:17
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в мире
сша
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константин косачев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Размещение США в Европе ядерного оружия является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), перемещения НАТО ядерного оружия стали трансконтинентальными, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В отношении ядерного оружия действует международно-правовой режим нераспространения. Основу данного режима составляет универсальный Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО), в котором участвует 191 государство. Согласно положениям ДНЯО статус ядерных держав в качестве единственных легитимных членов "Ядерного клуба" признается за Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем", - написал сенатор в своем Telegram-канале.При этом США через посредничество НАТО на протяжении последних лет цинично и беззастенчиво нарушают положения договора, отметил Косачев."Уже даже не скрывается, например, что США спешно перебрасывают в Европу модернизированные тактические ядерные авиабомбы B61-12. Их доставка и установка на базы НАТО в европейских странах запланированы на декабрь текущего года", - написал законодатель.По его словам, "фактически в последнее время натовские перемещения ядерного оружия и его компонентов стали трансконтинентальными, трансграничными".Косачев подчеркнул, что данный факт представляет собой нарушение статьи I ДНЯО, из которой следует, что государства, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием.При этом каждое государство, не обладающее ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия, напомнил парламентарий.По мнению Косачева, о положениях ДНЯО нужно помнить при проведении так называемых "совместных ядерных миссиях НАТО", которые де-факто нарушают договор."О положениях ДНЯО нужно помнить Польше, которая просится в кандидаты на размещение ядерного оружия НАТО. О положениях ДНЯО нужно помнить и Украине, которая намерена при помощи НАТО создать "грязную" ядерную бомбу и применить её", - уверен законодатель.Косачев отметил, что опасения России абсолютно понятны и правомерны. Они основаны на фактах нарушения со стороны США, НАТО и Украины режима нераспространения ядерного оружия, свидетелями которого сейчас является весь мир.
https://ria.ru/20221109/politika-1830028835.html
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в мире, сша, европа, россия, нато, совет федерации рф, константин косачев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Россия, НАТО, Совет Федерации РФ, Константин Косачев
13:16 12.11.2022 (обновлено: 13:17 12.11.2022)
 
Косачев: США цинично нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия

Вице-спикер Совфеда Косачев: перемещения НАТО ядерного оружия стали трансконтинентальными

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Размещение США в Европе ядерного оружия является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), перемещения НАТО ядерного оружия стали трансконтинентальными, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"В отношении ядерного оружия действует международно-правовой режим нераспространения. Основу данного режима составляет универсальный Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО), в котором участвует 191 государство. Согласно положениям ДНЯО статус ядерных держав в качестве единственных легитимных членов "Ядерного клуба" признается за Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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При этом США через посредничество НАТО на протяжении последних лет цинично и беззастенчиво нарушают положения договора, отметил Косачев.
"Уже даже не скрывается, например, что США спешно перебрасывают в Европу модернизированные тактические ядерные авиабомбы B61-12. Их доставка и установка на базы НАТО в европейских странах запланированы на декабрь текущего года", - написал законодатель.
По его словам, "фактически в последнее время натовские перемещения ядерного оружия и его компонентов стали трансконтинентальными, трансграничными".
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Косачев подчеркнул, что данный факт представляет собой нарушение статьи I ДНЯО, из которой следует, что государства, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием.
При этом каждое государство, не обладающее ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия, напомнил парламентарий.
По мнению Косачева, о положениях ДНЯО нужно помнить при проведении так называемых "совместных ядерных миссиях НАТО", которые де-факто нарушают договор.
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"О положениях ДНЯО нужно помнить Польше, которая просится в кандидаты на размещение ядерного оружия НАТО. О положениях ДНЯО нужно помнить и Украине, которая намерена при помощи НАТО создать "грязную" ядерную бомбу и применить её", - уверен законодатель.
Косачев отметил, что опасения России абсолютно понятны и правомерны. Они основаны на фактах нарушения со стороны США, НАТО и Украины режима нераспространения ядерного оружия, свидетелями которого сейчас является весь мир.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаРоссияНАТОСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
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