https://ria.ru/20221112/nato-1831028062.html

Косачев: США цинично нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия

Косачев: США цинично нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 12.11.2022

Косачев: США цинично нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия

Размещение США в Европе ядерного оружия является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), перемещения НАТО ядерного оружия стали... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:16

2022-11-12T13:16

2022-11-12T13:17

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Размещение США в Европе ядерного оружия является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), перемещения НАТО ядерного оружия стали трансконтинентальными, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В отношении ядерного оружия действует международно-правовой режим нераспространения. Основу данного режима составляет универсальный Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО), в котором участвует 191 государство. Согласно положениям ДНЯО статус ядерных держав в качестве единственных легитимных членов "Ядерного клуба" признается за Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем", - написал сенатор в своем Telegram-канале.При этом США через посредничество НАТО на протяжении последних лет цинично и беззастенчиво нарушают положения договора, отметил Косачев."Уже даже не скрывается, например, что США спешно перебрасывают в Европу модернизированные тактические ядерные авиабомбы B61-12. Их доставка и установка на базы НАТО в европейских странах запланированы на декабрь текущего года", - написал законодатель.По его словам, "фактически в последнее время натовские перемещения ядерного оружия и его компонентов стали трансконтинентальными, трансграничными".Косачев подчеркнул, что данный факт представляет собой нарушение статьи I ДНЯО, из которой следует, что государства, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием.При этом каждое государство, не обладающее ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия, напомнил парламентарий.По мнению Косачева, о положениях ДНЯО нужно помнить при проведении так называемых "совместных ядерных миссиях НАТО", которые де-факто нарушают договор."О положениях ДНЯО нужно помнить Польше, которая просится в кандидаты на размещение ядерного оружия НАТО. О положениях ДНЯО нужно помнить и Украине, которая намерена при помощи НАТО создать "грязную" ядерную бомбу и применить её", - уверен законодатель.Косачев отметил, что опасения России абсолютно понятны и правомерны. Они основаны на фактах нарушения со стороны США, НАТО и Украины режима нераспространения ядерного оружия, свидетелями которого сейчас является весь мир.

https://ria.ru/20221109/politika-1830028835.html

https://ria.ru/20221109/ogayo-1829969945.html

https://ria.ru/20221028/bomby-1827238709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, россия, нато, совет федерации рф, константин косачев