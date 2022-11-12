https://ria.ru/20221112/ktk-1831003518.html
Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК ввели в строй
Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК ввели в строй - РИА Новости, 12.11.2022
Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК ввели в строй
Один из выведенных ранее из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь введен в строй, подрядчик приступает к устранению... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T09:19
2022-11-12T09:19
2022-11-12T11:03
экономика
черное море
россия
казахстан
транснефть
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Один из выведенных ранее из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь введен в строй, подрядчик приступает к устранению неполадок на втором, заявил журналистам гендиректор КТК Николай Горбань.КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах."Сегодня в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен весь полный объем работ, ВПУ передан в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера", - сказал Горбань.Он отметил, что продолжительность ремонтных работ была связана с неблагоприятными погодными условиями."На сегодняшний день подрядчик переходит к выполнению подготовительных работ по ВПУ-2 на морском терминале. Прогнозировать сроки работ, я думаю, довольно сложно в связи с тем, что погодные условия нам будут диктовать определенные параметры", - заключил гендиректор КТК.Согласно плану работ на терминале КТК ремонт проводится с привлечением многоцелевого судна Commander сначала на ВПУ-1, потом на ВПУ-2. Горбань отметил, что работы проводятся российскими специалистами КТК и подрядной организации ООО "Альянс".Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20220729/nefteprovod-1806006892.html
https://ria.ru/20221012/prichaly-1823358881.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, черное море, россия, казахстан, транснефть, казмунайгаз, chevron
Экономика, Черное море, Россия, Казахстан, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron
09:19 12.11.2022 (обновлено: 11:03 12.11.2022)
Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК ввели в строй
КТК устранил неполадки на одном из причалов и начал работу над ремонтом второго
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Один из выведенных ранее из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь введен в строй, подрядчик приступает к устранению неполадок на втором, заявил журналистам гендиректор КТК Николай Горбань.
КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.
"Сегодня в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен весь полный объем работ, ВПУ передан в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера", - сказал Горбань.
Он отметил, что продолжительность ремонтных работ была связана с неблагоприятными погодными условиями.
"На сегодняшний день подрядчик переходит к выполнению подготовительных работ по ВПУ-2 на морском терминале. Прогнозировать сроки работ, я думаю, довольно сложно в связи с тем, что погодные условия нам будут диктовать определенные параметры", - заключил гендиректор КТК.
Согласно плану работ на терминале КТК ремонт проводится с привлечением многоцелевого судна Commander сначала на ВПУ-1, потом на ВПУ-2. Горбань отметил, что работы проводятся российскими специалистами КТК и подрядной организации ООО "Альянс".
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря
, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан
(через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.