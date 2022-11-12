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Российский ученый предсказал появление коронавируса с рекордной смертностью - РИА Новости, 12.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html
Российский ученый предсказал появление коронавируса с рекордной смертностью
Российский ученый предсказал появление коронавируса с рекордной смертностью - РИА Новости, 12.11.2022
Российский ученый предсказал появление коронавируса с рекордной смертностью
Человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90 процентов, заявил на форуме Finopolis президент Национального исследовательского... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T01:55
2022-11-12T01:55
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
сша
украина
курчатовский институт
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90 процентов, заявил на форуме Finopolis президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Спикер призвал уделить особое внимание именно проблеме биологической опасности."Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот африканская чума свиней — рукотворное дело", — заявил ученый.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.В конце октября заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоровпредупредил о возможных всплесках COVID-19.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них — подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.Газета Daily Mail сообщала, что американские ученые занимались выведением нового штамма COVID-19, выделяя спайк-белокиз штамма "омикрон" и соединяя с "уханьским" вариантом коронавируса. Смертность этого штамма среди лабораторных мышей составила 80 процентов.
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здоровье - общество, россия, сша, украина, курчатовский институт, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, США, Украина, Курчатовский институт, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Омикрон-штамм коронавируса
01:55 12.11.2022
 
Российский ученый предсказал появление коронавируса с рекордной смертностью

Глава Курчатовского института Ковальчук допустил появление коронавируса со смертностью 90%

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкРабота ковид-госпиталя
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90 процентов, заявил на форуме Finopolis президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем <...>. На этом закончится все. Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главным", — отметил ученый.

Спикер призвал уделить особое внимание именно проблеме биологической опасности.
"Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот африканская чума свиней — рукотворное дело", — заявил ученый.
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
В конце октября заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоровпредупредил о возможных всплесках COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них — подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
Газета Daily Mail сообщала, что американские ученые занимались выведением нового штамма COVID-19, выделяя спайк-белокиз штамма "омикрон" и соединяя с "уханьским" вариантом коронавируса. Смертность этого штамма среди лабораторных мышей составила 80 процентов.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияСШАУкраинаКурчатовский институтРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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