https://ria.ru/20221112/kofe-1830997240.html

Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России

Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России - РИА Новости, 12.11.2022

Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России

Стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике, заявил РИА Новости посол Колумбии в РФ... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T07:50

2022-11-12T07:50

2022-11-12T11:16

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике, заявил РИА Новости посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра."Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. Ожидается, что урожай снизится на 50-57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%. К повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России", - сказал он.По словам дипломата, "ожидается, что цена вырастет", однако пока сложно сказать, на сколько именно.Аренас также подтвердил, что повышения цен стоит ждать в следующем году, отметив, что "это процесс, который находится в развитии".Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали РИА Новости, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>

https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html

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экономика, россия, латинская америка, колумбия