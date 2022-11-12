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Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России - РИА Новости, 12.11.2022
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Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России
Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России - РИА Новости, 12.11.2022
Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России
Стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике, заявил РИА Новости посол Колумбии в РФ... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T07:50
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экономика
россия
латинская америка
колумбия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике, заявил РИА Новости посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра."Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. Ожидается, что урожай снизится на 50-57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%. К повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России", - сказал он.По словам дипломата, "ожидается, что цена вырастет", однако пока сложно сказать, на сколько именно.Аренас также подтвердил, что повышения цен стоит ждать в следующем году, отметив, что "это процесс, который находится в развитии".Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали РИА Новости, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса &gt;&gt;
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экономика, россия, латинская америка, колумбия
Экономика, Россия, Латинская Америка, Колумбия
07:50 12.11.2022 (обновлено: 11:16 12.11.2022)
 
Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России

Посол Нейра: колумбийский кофе подорожает в России в 2023 году из-за проблем с урожаем

© Фото : Embajador de Colombia en RusiaПосол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Embajador de Colombia en Rusia
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике, заявил РИА Новости посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра.
"Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. Ожидается, что урожай снизится на 50-57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%. К повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России", - сказал он.
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По словам дипломата, "ожидается, что цена вырастет", однако пока сложно сказать, на сколько именно.
Аренас также подтвердил, что повышения цен стоит ждать в следующем году, отметив, что "это процесс, который находится в развитии".
Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали РИА Новости, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%.
Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>
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