Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/kipr-1831025030.html
Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра
Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра - РИА Новости, 12.11.2022
Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не расценивает принятие Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств (ОТГ) как начало процесса его... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:41
2022-11-12T12:41
в мире
кипр
северный кипр
турция
оон
мевлют чавушоглу
реджеп тайип эрдоган
владимир норов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_8569c6f7cc274832b4a8775b478455f8.jpg
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не расценивает принятие Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств (ОТГ) как начало процесса его признания.В Самарканде в пятницу состоялся саммит ОТГ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам саммита сообщил телеканалу TRT Haber, что турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в организации. Однако министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил журналистам, что саммит не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя организации. МИД Кипра в своем сообщении отметил, что в ходе работы сессии ОТГ Турция предложила изменить устав организации, чтобы разрешить участие "образований" в статусе наблюдателя."Было бы неправильно расценивать это как признание. Признание имеет много особенностей и чувствительности… Но мы сделаем все возможное. Мы продолжим работу. Я верю, что у нас будет возможность представить Северный Кипр всему миру", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
https://ria.ru/20221111/kipr-1830693207.html
кипр
северный кипр
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_c7d4d1f8fdf5650c81020d66d488ff31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, северный кипр, турция, оон, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган, владимир норов
В мире, Кипр, Северный Кипр, Турция, ООН, Мевлют Чавушоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Норов
12:41 12.11.2022
 
Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра

Эрдоган не расценивает наблюдательство Северного Кипра в ОТГ как начало его признания

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не расценивает принятие Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств (ОТГ) как начало процесса его признания.
В Самарканде в пятницу состоялся саммит ОТГ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам саммита сообщил телеканалу TRT Haber, что турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в организации. Однако министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил журналистам, что саммит не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя организации. МИД Кипра в своем сообщении отметил, что в ходе работы сессии ОТГ Турция предложила изменить устав организации, чтобы разрешить участие "образований" в статусе наблюдателя.
"Было бы неправильно расценивать это как признание. Признание имеет много особенностей и чувствительности… Но мы сделаем все возможное. Мы продолжим работу. Я верю, что у нас будет возможность представить Северный Кипр всему миру", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 10:34
Турция заявила о принятии Северного Кипра в Организацию тюркских государств
 
В миреКипрСеверный КипрТурцияООНМевлют ЧавушоглуРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Норов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала