Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра
Эрдоган не расценивает наблюдательство Северного Кипра в ОТГ как начало его признания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не расценивает принятие Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств (ОТГ) как начало процесса его признания.
В Самарканде в пятницу состоялся саммит ОТГ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам саммита сообщил телеканалу TRT Haber, что турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в организации. Однако министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил журналистам, что саммит не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя организации. МИД Кипра в своем сообщении отметил, что в ходе работы сессии ОТГ Турция предложила изменить устав организации, чтобы разрешить участие "образований" в статусе наблюдателя.
"Было бы неправильно расценивать это как признание. Признание имеет много особенностей и чувствительности… Но мы сделаем все возможное. Мы продолжим работу. Я верю, что у нас будет возможность представить Северный Кипр всему миру", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.