https://ria.ru/20221112/kipr-1831025030.html

Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра

Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра - РИА Новости, 12.11.2022

Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не расценивает принятие Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств (ОТГ) как начало процесса его... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:41

2022-11-12T12:41

2022-11-12T12:41

в мире

кипр

северный кипр

турция

оон

мевлют чавушоглу

реджеп тайип эрдоган

владимир норов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_8569c6f7cc274832b4a8775b478455f8.jpg

АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не расценивает принятие Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств (ОТГ) как начало процесса его признания.В Самарканде в пятницу состоялся саммит ОТГ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам саммита сообщил телеканалу TRT Haber, что турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в организации. Однако министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил журналистам, что саммит не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя организации. МИД Кипра в своем сообщении отметил, что в ходе работы сессии ОТГ Турция предложила изменить устав организации, чтобы разрешить участие "образований" в статусе наблюдателя."Было бы неправильно расценивать это как признание. Признание имеет много особенностей и чувствительности… Но мы сделаем все возможное. Мы продолжим работу. Я верю, что у нас будет возможность представить Северный Кипр всему миру", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.

https://ria.ru/20221111/kipr-1830693207.html

кипр

северный кипр

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кипр, северный кипр, турция, оон, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган, владимир норов