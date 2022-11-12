19:45 12.11.2022 (обновлено: 21:22 12.11.2022)
В офисе Зеленского заявили о начале работы киевских властей в Херсоне
Глава подконтрольной Киеву администрации Янушевич ввел в Херсоне комендантский час
Стела города Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Херсоне начала работать подконтрольная Киеву областная военная администрация, Национальная Полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), вводится комендантский час, заявил Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Начальник Областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале, опубликовав видео с киевскими чиновниками, докладывающими Зеленскому о начале работы.
Позднее в своем Telegram-канале Янушевич заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Также планируется ограничить въезд и выезд из города.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.