https://ria.ru/20221112/kherson-1831088754.html

В офисе Зеленского заявили о начале работы киевских властей в Херсоне

В офисе Зеленского заявили о начале работы киевских властей в Херсоне - РИА Новости, 12.11.2022

В офисе Зеленского заявили о начале работы киевских властей в Херсоне

В Херсоне начала работать подконтрольная Киеву областная военная администрация, Национальная Полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), вводится комендантский РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T19:45

2022-11-12T19:45

2022-11-12T21:22

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

кирилл тимошенко

сергей суровикин

херсон

россия

днепр (город)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Херсоне начала работать подконтрольная Киеву областная военная администрация, Национальная Полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), вводится комендантский час, заявил Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Начальник Областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале, опубликовав видео с киевскими чиновниками, докладывающими Зеленскому о начале работы.Позднее в своем Telegram-канале Янушевич заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Также планируется ограничить въезд и выезд из города.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, кирилл тимошенко, сергей суровикин, херсон, россия, днепр (город), вооруженные силы рф