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В офисе Зеленского заявили о начале работы киевских властей в Херсоне - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/kherson-1831088754.html
В офисе Зеленского заявили о начале работы киевских властей в Херсоне
В офисе Зеленского заявили о начале работы киевских властей в Херсоне - РИА Новости, 12.11.2022
В офисе Зеленского заявили о начале работы киевских властей в Херсоне
В Херсоне начала работать подконтрольная Киеву областная военная администрация, Национальная Полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), вводится комендантский РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:45
2022-11-12T21:22
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл тимошенко
сергей суровикин
херсон
россия
днепр (город)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Херсоне начала работать подконтрольная Киеву областная военная администрация, Национальная Полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), вводится комендантский час, заявил Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Начальник Областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале, опубликовав видео с киевскими чиновниками, докладывающими Зеленскому о начале работы.Позднее в своем Telegram-канале Янушевич заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Также планируется ограничить въезд и выезд из города.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир зеленский, кирилл тимошенко, сергей суровикин, херсон, россия, днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Сергей Суровикин, Херсон, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы РФ
19:45 12.11.2022 (обновлено: 21:22 12.11.2022)
 
В офисе Зеленского заявили о начале работы киевских властей в Херсоне

Глава подконтрольной Киеву администрации Янушевич ввел в Херсоне комендантский час

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Херсоне начала работать подконтрольная Киеву областная военная администрация, Национальная Полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), вводится комендантский час, заявил Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Начальник Областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале, опубликовав видео с киевскими чиновниками, докладывающими Зеленскому о начале работы.
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Позднее в своем Telegram-канале Янушевич заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Также планируется ограничить въезд и выезд из города.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки ВС РФ на левом берегу.
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Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Сейчас Украина продолжает стягивание войск к региону и регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоСергей СуровикинХерсонРоссияДнепр (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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