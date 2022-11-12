https://ria.ru/20221112/kherson-1831036150.html

Киев может перекинуть с Херсонского направления до 40 тысяч военных

Киев может перекинуть с Херсонского направления до 40 тысяч военных - РИА Новости, 12.11.2022

Киев может перекинуть с Херсонского направления до 40 тысяч военных

Киевские власти могут перекинуть с Херсонского направления на другие около 40 тысяч военных, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:05

2022-11-12T14:05

2022-11-12T14:59

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Киевские власти могут перекинуть с Херсонского направления на другие около 40 тысяч военных, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Если говорить о Херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление. Запорожское является приоритетным, потому что мечта Зеленского — рассечь фронт, нашу группировку и выйти к Бердянску — озвучивалась не раз. Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться", — пояснил он.По словам чиновника, ВСУ также не оставят попыток штурма и захвата Запорожской АЭС и попытаются высадить десант рядом со станцией."Официально им переданы десятки бронекатеров. Явно бронекатера будут не пшеницу возить, а направят именно для того, чтобы успеть форсировать Днепр", — добавил Рогов.Ранее в субботу он также сообщил о большом количестве иностранных наемников, воюющих на стороне украинских войск, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. В общей сложности это представители около 40 стран, добавил член администрации. Как подчеркнул Рогов, Запорожское направление становится основным для противника, поэтому освободившиеся силы ВСУ на Херсонском направлении будут перебрасывать на тот участок фронта.На этой неделе командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин заявил, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны российских войск по рубежу Днепра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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