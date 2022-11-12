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Энергосистема Херсона разрушена, сообщила ДТЭК - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/kherson-1831024678.html
Энергосистема Херсона разрушена, сообщила ДТЭК
Энергосистема Херсона разрушена, сообщила ДТЭК - РИА Новости, 12.11.2022
Энергосистема Херсона разрушена, сообщила ДТЭК
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что энергосистема Херсона разрушена, на восстановление системы электроснабжения понадобится один месяц. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:40
2022-11-12T13:44
специальная военная операция на украине
александр фомин
сергей суровикин
сергей шойгу
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что энергосистема Херсона разрушена, на восстановление системы электроснабжения понадобится один месяц.Пресс-секретарь зампредседателя правительства Херсонской области Александр Фомин сообщил, что административным центром региона временно станет город Геническ. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра."Херсон... Там не то что графиков - там вообще нет электроэнергии", - приводит слова Сахарука издание Obozrevatel.ua.Возобновление нормального электроснабжения, по его словам, предположительно может занять около месяца. Он отметил, что самая сложная ситуация с электричеством остается в северных и центральных регионах страны, в частности, в Киеве и Киевской области. При этом Сахарук уточнил, что повреждено оборудование, позволяющее передавать ток от мест генерации, и все еще есть нехватка оборудования. Однако оборудования должно хватить для возобновления электроснабжения Херсона, предположил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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александр фомин, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы рф, дтэк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Фомин, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, ДТЭК, В мире
12:40 12.11.2022 (обновлено: 13:44 12.11.2022)
 
Энергосистема Херсона разрушена, сообщила ДТЭК

ДТЭК: энергосистема Херсона разрушена, а на ее восстановление потребуется месяц

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что энергосистема Херсона разрушена, на восстановление системы электроснабжения понадобится один месяц.
Пресс-секретарь зампредседателя правительства Херсонской области Александр Фомин сообщил, что административным центром региона временно станет город Геническ. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
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"Херсон... Там не то что графиков - там вообще нет электроэнергии", - приводит слова Сахарука издание Obozrevatel.ua.
Возобновление нормального электроснабжения, по его словам, предположительно может занять около месяца. Он отметил, что самая сложная ситуация с электричеством остается в северных и центральных регионах страны, в частности, в Киеве и Киевской области. При этом Сахарук уточнил, что повреждено оборудование, позволяющее передавать ток от мест генерации, и все еще есть нехватка оборудования. Однако оборудования должно хватить для возобновления электроснабжения Херсона, предположил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр ФоминСергей СуровикинСергей ШойгуХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы РФДТЭКВ мире
 
 
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