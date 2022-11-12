12:40 12.11.2022 (обновлено: 13:44 12.11.2022)
Энергосистема Херсона разрушена, сообщила ДТЭК
ДТЭК: энергосистема Херсона разрушена, а на ее восстановление потребуется месяц
Стела города Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что энергосистема Херсона разрушена, на восстановление системы электроснабжения понадобится один месяц.
Пресс-секретарь зампредседателя правительства Херсонской области Александр Фомин сообщил, что административным центром региона временно станет город Геническ. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
"Херсон... Там не то что графиков - там вообще нет электроэнергии", - приводит слова Сахарука издание Obozrevatel.ua.
Возобновление нормального электроснабжения, по его словам, предположительно может занять около месяца. Он отметил, что самая сложная ситуация с электричеством остается в северных и центральных регионах страны, в частности, в Киеве и Киевской области. При этом Сахарук уточнил, что повреждено оборудование, позволяющее передавать ток от мест генерации, и все еще есть нехватка оборудования. Однако оборудования должно хватить для возобновления электроснабжения Херсона, предположил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.