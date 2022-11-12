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Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/genichesk-1830990519.html
Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ
Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ - РИА Новости, 12.11.2022
Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ
Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:04
2022-11-12T05:11
специальная военная операция на украине
александр фомин
сергей суровикин
сергей шойгу
херсонская область
вооруженные силы рф
россия
геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом.Административная столица Херсонской области — город Херсон — находится на правом берегу Днепра.В середине октября власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правобережье вглубь Херсонской области и другие субъекты России из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правого берега Днепра эвакуировали 115 тысяч человек.Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра для сохранения жизни военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.
https://ria.ru/20221112/svo-1830985389.html
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александр фомин, сергей суровикин, сергей шойгу, херсонская область , вооруженные силы рф, россия, геническ
Специальная военная операция на Украине, Александр Фомин, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Россия, Геническ
03:04 12.11.2022 (обновлено: 05:11 12.11.2022)
 
Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ

Власти Херсонской области заявили, что Геническ временно станет столицей региона

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.

"На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти", — рассказал агентству представитель администрации Херсонской области.

Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом.
Административная столица Херсонской области — город Херсон — находится на правом берегу Днепра.
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В середине октября власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правобережье вглубь Херсонской области и другие субъекты России из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правого берега Днепра эвакуировали 115 тысяч человек.
Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра для сохранения жизни военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.
Как сообщили в Минобороны, на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.
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