https://ria.ru/20221112/erdogan-1831020370.html

Эрдоган назвал неправильным установление рамок для зернового коридора

Эрдоган назвал неправильным установление рамок для зернового коридора - РИА Новости, 12.11.2022

Эрдоган назвал неправильным установление рамок для зернового коридора

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильным устанавливать временные рамки для действия "зернового коридора", но механизм нуждается в... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:11

2022-11-12T12:11

2022-11-12T12:11

экономика

владимир путин

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оон

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильным устанавливать временные рамки для действия "зернового коридора", но механизм нуждается в "хорошей проработке".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября."На мой взгляд, было бы неправильно устанавливать там (в "зерновом коридоре") временные рамки. Мы заявили, что чем дольше они будут хранить эту работу, тем полезнее она будет. С другой стороны, на мой взгляд, нам нужно хорошо очертить границы этой работы и хорошо над ней поработать. Другими словами, как сказал господин Путин, этот шаг может быть сделан для африканских стран. Потому что в настоящее время бедные, нуждающиеся в продовольствии люди находятся в африканских странах. Было бы несправедливо отложить Африку в сторону и отправить ее (агропродукцию) в Европу", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.

https://ria.ru/20221112/erdogan-1831019737.html

россия

турция

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экономика, владимир путин, василий небензя, россия, турция, африка, оон, реджеп тайип эрдоган