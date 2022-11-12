https://ria.ru/20221112/erdogan-1831019737.html

Запад во главе с США "нападает на Россию без ограничений", заявил Эрдоган

Запад во главе с США "нападает на Россию без ограничений", заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.11.2022

Запад во главе с США "нападает на Россию без ограничений", заявил Эрдоган

Россия оказывает сопротивление Западу, который на нее нападает, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:06

2022-11-12T12:06

2022-11-12T14:46

в мире

россия

сша

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 ноя — РИА Новости. Россия оказывает сопротивление Западу, который на нее нападает, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана."Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление", — сказал он.По словам Эрдогана, Турция, со своей стороны, пытается выяснить, как "открыть коридор мира"."Мы считаем, что лучшим путем для этого может быть путь от диалога к миру", — добавил он.Турецкий лидер отметил, что в ближайшие два-три дня намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и узнать, какие шаги в этом направлении планирует предпринять Россия. Кроме того, Эрдоган собирается переговорить и с Владимиром Зеленским."И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В Кремле не раз отмечали, что спецоперация будет завершена, когда будут достигнуты все ее цели. При этом Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, но, поскольку украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры, диалог сейчас невозможен.

https://ria.ru/20221112/rossiya-1830938520.html

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

россия

сша

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, турция, реджеп тайип эрдоган