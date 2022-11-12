https://ria.ru/20221112/erdogan-1831001157.html
Эрдоган назначил посла Турции в Израиле
Эрдоган назначил посла Турции в Израиле - РИА Новости, 12.11.2022
Эрдоган назначил посла Турции в Израиле
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Турции в Израиль после восстановления дипотношений, соответствующий... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T08:49
2022-11-12T08:49
2022-11-12T09:12
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Турции в Израиль после восстановления дипотношений, соответствующий документ опубликован в "Официальном вестнике".Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения. Торунлар ранее занимал должность посла в Палестине."Президентский указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Турции в Израиле был опубликован в "Официальном вестнике", - пишет издание.В президентском указе говорится, что "Шакир Озкан Торунлар, член Консультативного совета по внешней политике, был назначен послом Турции в Государстве Израиль в соответствии со статьями 2 и 3 президентского указа № 3".Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
https://ria.ru/20221111/turtsiya-1830718493.html
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в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган
08:49 12.11.2022 (обновлено: 09:12 12.11.2022)
Эрдоган назначил посла Турции в Израиле
"Официальный вестник": Эрдоган назначил посла Турции в Израиле в соответствии указом