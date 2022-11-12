https://ria.ru/20221112/ekonomika-1831066813.html

DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года

DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года - РИА Новости, 12.11.2022

DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года

Темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:03

2022-11-12T17:03

2022-11-12T17:46

экономика

цены на нефть

украина

германия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a7d7c88e5314831901dcf95fcee2773b.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства.При этом, уточняют в издании, сильнее всего выросли цены на энергию."Главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43 процента. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8 процента, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6 процента", — заявил глава ведомства Георг Тиль.Ощутимо дорожают и продукты: на 20,3 процента по сравнению с октябрем прошлого года."Сильнее всего цены выросли на пищевые жиры и растительное масло, молочную продукцию и яйца, овощи, а также хлеб и мучные изделия", — перечисляется в статье.Потребителям же издание советует готовиться в ближайшее время к очередным скачкам цен.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20221112/ssha-1831039589.html

https://ria.ru/20221112/zelenskiy-1831062336.html

украина

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, украина, германия, москва