https://ria.ru/20221112/ekonomika-1831066813.html
DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года
DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года - РИА Новости, 12.11.2022
DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года
Темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:03
2022-11-12T17:03
2022-11-12T17:46
экономика
цены на нефть
украина
германия
москва
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства.При этом, уточняют в издании, сильнее всего выросли цены на энергию."Главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43 процента. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8 процента, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6 процента", — заявил глава ведомства Георг Тиль.Ощутимо дорожают и продукты: на 20,3 процента по сравнению с октябрем прошлого года."Сильнее всего цены выросли на пищевые жиры и растительное масло, молочную продукцию и яйца, овощи, а также хлеб и мучные изделия", — перечисляется в статье.Потребителям же издание советует готовиться в ближайшее время к очередным скачкам цен.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, украина, германия, москва
Экономика, Цены на нефть, Украина, Германия, Москва
17:03 12.11.2022 (обновлено: 17:46 12.11.2022)
DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года
DWN: скачок цен на энергию вызвал рекордную в Германии инфляцию
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten
, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства.
"По сравнению с прошлым годом, в октябре 2022 года инфляция составила 10,4 процента", — говорится в публикации.
При этом, уточняют в издании, сильнее всего выросли цены на энергию.
"Главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43 процента. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8 процента, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6 процента", — заявил глава ведомства Георг Тиль.
Ощутимо дорожают и продукты: на 20,3 процента по сравнению с октябрем прошлого года.
"Сильнее всего цены выросли на пищевые жиры и растительное масло, молочную продукцию и яйца, овощи, а также хлеб и мучные изделия", — перечисляется в статье.
Потребителям же издание советует готовиться в ближайшее время к очередным скачкам цен.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России
. Эти меры обернулись проблемами для Европы
и США
, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.