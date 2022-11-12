https://ria.ru/20221112/doredos-1830030055.html

Молдавская группа DoReDos: "Мы всегда стремились в российский шоубиз"

Молдавская группа DoReDos: "Мы всегда стремились в российский шоубиз" - РИА Новости, 12.11.2022

Молдавская группа DoReDos: "Мы всегда стремились в российский шоубиз"

На телеканале "Россия" завершилось шоу "Ну-ка, все вместе!". Победила джазовая певица из Новосибирска Варвара Убель. В финале проекта с успехом выступило также... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:17

шоубиз

филипп киркоров

молдавия

youtube

евровидение

россия-1 (телеканал)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На телеканале "Россия" завершилось шоу "Ну-ка, все вместе!". Победила джазовая певица из Новосибирска Варвара Убель. В финале проекта с успехом выступило также молдавское трио DoReDos, лауреаты "Новой волны" в Сочи, участники Евровидения-2018. О ТВ-проекте, дружбе с Филиппом Киркоровым и своих планах музыканты рассказали в эксклюзивном интервью РИА Новости. Сотня голосов и миллионы в соцсетях: участие в российском шоу— Почему вы, состоявшиеся артисты, решили принять участие в российском проекте?Марина Джундиет (М.Д.): Прежде всего хотели напомнить о себе. В 2018-м мы участвовали в Евровидении. Нас готовил Филипп Киркоров, было много выступлений в России. Потом из-за пандемии все это забылось. Увидев, что начался кастинг на "Ну-ка, все вместе!", долго думали, нужен ли нам очередной конкурс. Но решили участвовать и не пожалели. Таких эмоций не давало ни одно состязание.Евгений Андриянов (Е.А.): Это необычный конкурс, потому что в жюри 100 человек. На "Новой волне" было 11, на Евровидении в каждой стране по пять, но мы их не знали и не видели. Сотня же — это все эксперты, медийные личности со своими взглядами, и нужно каждому понравиться.Сергей Мыца (С.М.): Конечно, это был риск для нас. Мы спели на уровне, и отзывы от всех наших выступлений очень хорошие. И в комментариях в соцсетях мы видим, что наша группа самая обсуждаемая.М.Д.: Но мы считаем себя победителями, потому что видео выступления в полуфинале за несколько дней собрало больше миллиона просмотров на YouTube. И самое главное: люди писали, что мы их завели, и они танцевали возле экрана телевизора.— В финале вы исполнили песню "Diva" Киркорова, а в центре сотни сидел, собственно, он сам. Понятно, что это было не случайно, но кому принадлежала идея: вам или продюсерам?С.М.: Мы хотели спеть другие песни, отправили предварительный список, как это предусмотрено правилами шоу. Но команда проекта предложила именно песню Филиппа Киркорова.М.Д.: Изначально была идея исполнить "Цвет настроения синий" — "Diva" появилась уже перед финалом, и мы сделали ее за три дня. Это был риск, потому что, если бы ему не понравилось, мы бы долго слушали нотации: "Так нельзя петь — песня победная". Он строгий, но говорит всегда по делу.Е.А.: Филиппу мы не писали и не звонили. Это стало для него неожиданностью — увидеть нас на сцене.С.М.: Он встал на четвертой секунде. Мы поняли, что ему понравилась наша версия, и вошли в кураж.Переезд из Молдавии: почему группа выбрала Россию, а не Европу— Вы переехали в Россию и планируете строить свою карьеру здесь. В последнее время наблюдается тенденция в шоу-бизнесе эмигрировать, а вы — наоборот. Почему?М.Д.: У вас тепло! (Смеются.)С.М.: Мы хотим завоевать российскую публику: давно к этому стремимся.Е.А.: Россия нас всегда принимала с особой теплотой. В 2018-м на Евровидении мы получили самые высокие баллы и от жюри, и от телезрителей. Это дорогого стоит. Мы знаем, что нас здесь любят и хотят слышать. Да и наш путь начинался именно в России — с "Новой волны". Надеемся, у нас все получится.М.Д.: Вообще нам близка российская культура: музыка, кино — есть чему поучиться.— Тем не менее у вас была возможность европейской карьеры.М.Д.: Я бы так не сказала. Просто получилось, что Молдавия захлестнула успехом после Евровидения и мы погрузились в гастрольную жизнь по стране, а теперь готовы работать и выступать в России. Е.А.: И после конкурса мы продолжали выпускать песни на русском языке.— Кто будет заниматься вами в России?М.Д.: Пока мы делаем все сами и ищем человека, который захочет с нами поработать и услышит то, к чему мы стремимся в музыке. Где ты, родной?— Когда будет новый материал?Е.А.: Буквально через несколько дней выйдет сингл "Двигай телом".М.Д.: Это танцевальная композиция, музыкальный эксперимент, который мы написали сами.О лидерстве и дружбе: как живет группа — Кто лидер в вашей группе? Судя по интервью — Марина.Е.А.: Нет, мы просто предоставляем ей первое слово.М.Д.: Они перекладывают ответственность на меня. (Смеется.)С.М.: Главное — хорошо поставить работу, а Марина потом ее выполняет. (Смеется)М.Д.: У нас нет лидеров. Мы все делаем сообща. Как-то нам удается уже более десяти лет работать вместе: мы такие люди, что может уступить друг другу. А в творчестве у нас общие взгляды и цель.Е.А.: Ссоримся крайне редко: мы прежде всего друзья, а потом уже коллеги.— Но говорят: где начинаются деньги, заканчивается дружба…С.М.: Наверное, пока денег не было. (Смеются.)— Многие, кстати, думают, что участники групп не только выступают вместе, но и живут тоже…М.Д.: Да, мы как раз живем вместе сейчас — в одной квартире в Москве.Заработок звезд: о доходах группы— Ваша музыка в основном танцевальная и заводная. Время ли сейчас для веселья?М.Д.: Даже в Великую Отечественную пели "Катюшу", которую печальной не назовешь. Были песни, которые поднимают дух, потому что если грустить, то станет еще хуже. Иногда нужно забыться, открыть душу — и пуститься в пляс.С.М.: Но с группой DoReDos можно и погрустить, если хочется: у нас есть и медленные композиции.— Кстати, хватает ли на жизнь без выступлений — только с авторскими отчислениями?Е.А.: К сожалению, нет. Но это и хорошо, потому что происходит живое общение со зрителем. Впрочем, думаю, в будущем музыканты в России начнут зарабатывать и стримами.М.Д.: Авторские отчисления у нас не очень большие. Практически ничего не приносят. Хотя песня с Евровидения "MyLuckyDay" давала неплохие дивиденды года три.С.М.: Хватает на кофе.— Какие планы на ближайшее будущее?М.Д.: Мы только переехали, но, конечно, ждите нашего сольного концерта в Москве.Подкаст "Роман о шоубизе": полная версия интервью Группа DoReDos приняла участие в записи подкаста РИА Новости "Роман о шоубизе". — Какие сложности есть у музыкантов в шоу-бизнесе?— Как двое мужчин и женщина уживаются вместе?— Помог ли Филипп Киркоров в их карьере в России?— Как группа создает свои хиты?Ответы на эти и другие вопросы, а также живое выступление коллектива можно послушать по ссылке.

https://ria.ru/20221112/shoubiz-1830781676.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

филипп киркоров, молдавия, youtube, евровидение, россия-1 (телеканал)