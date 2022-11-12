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Группа DoReDos оценила, как их приняли в России — интервью
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Роман о шоубизе
Самые яркие, скандальные и неоднозначные новости шоу-бизнеса. Артисты любят приукрасить факты о себе любимых, кокетливо "забыть" что-то или поругаться с кем-то из коллег. Роман Харрасов напоминает, рассказывает и выясняет у самих звезд, как все обстоит на самом деле.
https://ria.ru/20221112/shoubiz-1830781676.html
Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
Группа DoReDos оценила, как их приняли в России — интервью
Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз.
2022-11-12T00:33
2022-11-12T00:33
роман о шоубизе
молдавия
россия
музыка
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Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз.
audio/mpeg
Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с группой DoReDos – Мариной Джундиет, Сергеем Мица и Евгением Андрияновым: 1. Как группа подбирала репертуар для шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1"?2. Почему после Евровидения им не удалось прочно закрепиться на российской сцене?3. Где и как живут солисты в Москве?4. Какие планы у них на Россию и почему DoReDos выпускает песни на русском языке?5. Когда ждать новой композиции?________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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молдавия, россия, музыка
Роман о шоубизе, Молдавия, Россия, Музыка
00:33 12.11.2022
 

Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"

Роман о шоубизе
Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
00:33
Читать ria.ru в
Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз.
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с группой DoReDos – Мариной Джундиет, Сергеем Мица и Евгением Андрияновым:
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУчастники группы DoReDos Евгений Андрианов, Марина Джундиет и Сергей Мыца
Участники группы DoReDos Евгений Андрианов, Марина Джундиет и Сергей Мыца - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Участники группы DoReDos Евгений Андрианов, Марина Джундиет и Сергей Мыца
1. Как группа подбирала репертуар для шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1"?
2. Почему после Евровидения им не удалось прочно закрепиться на российской сцене?
3. Где и как живут солисты в Москве?
4. Какие планы у них на Россию и почему DoReDos выпускает песни на русском языке?
5. Когда ждать новой композиции?
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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