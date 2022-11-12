https://ria.ru/20221112/shoubiz-1830781676.html

Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"

Группа DoReDos оценила, как их приняли в России — интервью

Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"

Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз.

2022-11-12T00:33

2022-11-12T00:33

2022-11-12T00:33

роман о шоубизе

молдавия

россия

музыка

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Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой" Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз. audio/mpeg

Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой" Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с группой DoReDos – Мариной Джундиет, Сергеем Мица и Евгением Андрияновым: 1. Как группа подбирала репертуар для шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1"?2. Почему после Евровидения им не удалось прочно закрепиться на российской сцене?3. Где и как живут солисты в Москве?4. Какие планы у них на Россию и почему DoReDos выпускает песни на русском языке?5. Когда ждать новой композиции?________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, музыка