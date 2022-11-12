https://ria.ru/20221112/shoubiz-1830781676.html
Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
Группа DoReDos оценила, как их приняли в России — интервью
Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз.
2022-11-12T00:33
2022-11-12T00:33
2022-11-12T00:33
роман о шоубизе
молдавия
россия
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830824510_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_39f921900cbb57eab71e78bcd8100a0a.png
Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз.
audio/mpeg
Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с группой DoReDos – Мариной Джундиет, Сергеем Мица и Евгением Андрияновым: 1. Как группа подбирала репертуар для шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1"?2. Почему после Евровидения им не удалось прочно закрепиться на российской сцене?3. Где и как живут солисты в Москве?4. Какие планы у них на Россию и почему DoReDos выпускает песни на русском языке?5. Когда ждать новой композиции?________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830824510_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_68f860798cbe9ee66e5b206c7b8863a3.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, музыка
Роман о шоубизе, Молдавия, Россия, Музыка
Группа DoReDos: "Россия нас всегда принимала с особой теплотой"
Группа из Молдавии DoReDos осталась в шаге от победы в шоу "Ну-ка, все вместе!" Однако ролики коллектива набирают миллионы просмотров в соцсетях, а сами солисты приехали в Россию, чтобы покорить наш шоубиз.