https://ria.ru/20221112/atr-1830992138.html

США допустили увеличение присутствия в АТР из-за действий КНДР

США допустили увеличение присутствия в АТР из-за действий КНДР - РИА Новости, 12.11.2022

США допустили увеличение присутствия в АТР из-за действий КНДР

Президент США Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина о том, что продолжение провокаций со стороны Северной Кореи может привести к увеличению военного... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T03:47

2022-11-12T03:47

2022-11-12T03:50

в мире

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си цзиньпин

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большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина о том, что продолжение провокаций со стороны Северной Кореи может привести к увеличению военного присутствия США в азиатско-тихоокеанском регионе, сообщил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан."Он скажет президенту Си о своей точке зрения: Северная Корея представляет угрозу не только для США, Кореи и Японии, а для мира и стабильности во всем регионе. И если Северная Корея продолжит движение по этому пути, это будет означать дальнейшее увеличение американского военного присутствия в регионе", - сказал Салливан журналистам на борту президентского борта по пути в Камбоджу.Мероприятие транслировал сайт Белого дома.По словам Салливана, у Китая есть интерес в том, чтобы играть роль в купировании худших устремлений со стороны КНДР.Первая очная встреча Байдена и Си Цзиньпина со времени вступления президента США в должность запланирована на полях G20 в Индонезии в понедельник.

https://ria.ru/20221111/zayavlenie-1830923462.html

https://ria.ru/20221111/g20-1830685800.html

сша

китай

япония

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в мире, джейк салливан, джо байден, си цзиньпин, сша, китай, япония, большая двадцатка, кндр (северная корея)