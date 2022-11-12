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США допустили увеличение присутствия в АТР из-за действий КНДР - РИА Новости, 12.11.2022
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США допустили увеличение присутствия в АТР из-за действий КНДР
США допустили увеличение присутствия в АТР из-за действий КНДР - РИА Новости, 12.11.2022
США допустили увеличение присутствия в АТР из-за действий КНДР
Президент США Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина о том, что продолжение провокаций со стороны Северной Кореи может привести к увеличению военного... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:47
2022-11-12T03:50
в мире
джейк салливан
джо байден
си цзиньпин
сша
китай
япония
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина о том, что продолжение провокаций со стороны Северной Кореи может привести к увеличению военного присутствия США в азиатско-тихоокеанском регионе, сообщил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан."Он скажет президенту Си о своей точке зрения: Северная Корея представляет угрозу не только для США, Кореи и Японии, а для мира и стабильности во всем регионе. И если Северная Корея продолжит движение по этому пути, это будет означать дальнейшее увеличение американского военного присутствия в регионе", - сказал Салливан журналистам на борту президентского борта по пути в Камбоджу.Мероприятие транслировал сайт Белого дома.По словам Салливана, у Китая есть интерес в том, чтобы играть роль в купировании худших устремлений со стороны КНДР.Первая очная встреча Байдена и Си Цзиньпина со времени вступления президента США в должность запланирована на полях G20 в Индонезии в понедельник.
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в мире, джейк салливан, джо байден, си цзиньпин, сша, китай, япония, большая двадцатка, кндр (северная корея)
В мире, Джейк Салливан, Джо Байден, Си Цзиньпин, США, Китай, Япония, Большая двадцатка, КНДР (Северная Корея)
03:47 12.11.2022 (обновлено: 03:50 12.11.2022)
 
США допустили увеличение присутствия в АТР из-за действий КНДР

Белый дом заявил о возможном увеличении присутствия США в АТР из-за провокаций КНДР

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина о том, что продолжение провокаций со стороны Северной Кореи может привести к увеличению военного присутствия США в азиатско-тихоокеанском регионе, сообщил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Он скажет президенту Си о своей точке зрения: Северная Корея представляет угрозу не только для США, Кореи и Японии, а для мира и стабильности во всем регионе. И если Северная Корея продолжит движение по этому пути, это будет означать дальнейшее увеличение американского военного присутствия в регионе", - сказал Салливан журналистам на борту президентского борта по пути в Камбоджу.
Логотип G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 18:00
Лидеры G20 намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия
Мероприятие транслировал сайт Белого дома.
По словам Салливана, у Китая есть интерес в том, чтобы играть роль в купировании худших устремлений со стороны КНДР.
Первая очная встреча Байдена и Си Цзиньпина со времени вступления президента США в должность запланирована на полях G20 в Индонезии в понедельник.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 10:14
Си Цзиньпин планирует встретиться на полях G20 с Байденом и Макроном
 
В миреДжейк СалливанДжо БайденСи ЦзиньпинСШАКитайЯпонияБольшая двадцаткаКНДР (Северная Корея)
 
 
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