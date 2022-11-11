https://ria.ru/20221111/ukraina-1830654573.html

В Южной Корее заявили, что не намерены поставлять летальное оружие Украине

В Южной Корее заявили, что не намерены поставлять летальное оружие Украине - РИА Новости, 11.11.2022

В Южной Корее заявили, что не намерены поставлять летальное оружие Украине

Минобороны Южной Кореи заявило, что Сеул все еще не намерен поставлять летальные вооружения Украине, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T04:35

2022-11-11T04:35

2022-11-11T04:35

в мире

владимир путин

юн сок ель

украина

южная корея

сеул

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СЕУЛ, 11 ноя – РИА Новости. Минобороны Южной Кореи заявило, что Сеул все еще не намерен поставлять летальные вооружения Украине, передает агентство Ренхап."В политике (южнокорейского – ред.) правительства касательно непредоставления Украине летальных вооружений нет изменений", - заявили в министерстве обороны.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщила, что Южная Корея впервые продаст США 100 тысяч артиллерийских снарядов, которые те затем намерены поставить Украине. Минобороны Южной Кореи в ответ заявило, что переговоры ведутся исходя из условия, что конечным пользователем снарядов будут сами США.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в конце октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, и это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ. Президент отметил, что имеются в виду косвенные поставки через Польшу. Путин спросил, понравилось бы Сеулу, если бы РФ "возобновила бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению". Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ответ назвал какую-либо помощь Украине вопросом "южнокорейского суверенитета".Польша и Южная Корея подписали в июле рамочное соглашение о поставке вооружений с участием таких южнокорейских компаний, как Hyundai Rotem, Hanwha Defense и Korea Aerospace Industries (KAI). В Польше сообщили, что заказали у Южной Кореи тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. Hanwha Aerospace, которая произвела слияние с Hanwha Defense, 4 ноября подписала исполнительный контракт на сумму 3,55 миллиарда долларов с Польшей на поставку реактивных систем залпового огня Chunmoo.Ранее директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник в посольстве Южной Кореи в Москве Пак Пен Хван отмечал в беседе с РИА Новости, что в нынешних условиях есть вероятность "скрытых" поставок южнокорейских вооружений на Украину, если в договоре не будет прямых указаний со стороны Сеула не направлять туда вооружения.

https://ria.ru/20221110/golosovanie-1830634025.html

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украина

южная корея

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в мире, владимир путин, юн сок ель, украина, южная корея, сеул