https://ria.ru/20221111/toyota-1830847376.html
ФГУП "НАМИ" не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге
ФГУП "НАМИ" не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.11.2022
ФГУП "НАМИ" не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге
ФГУП "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ, не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге, соответствующих обсуждений не ведется, сообщил журналистам РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:35
2022-11-11T15:35
2022-11-11T15:35
экономика
авто
денис мантуров
россия
санкт-петербург
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФГУП "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ, не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге, соответствующих обсуждений не ведется, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества"."Пока нет, таких обсуждений не ведется", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных планах "НАМИ" купить завод Toyota.В конце сентября японский автопроизводитель официально сообщил о закрытии своего завода в Санкт-Петербурге. В Минпромторге отмечали, что министерство и власти города прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки."НАМИ" в свою очередь уже приобрела долю в "АвтоВАЗе"(68%) у ушедшего с российского авторынка французского автоконцерна Renault. Остальная доля принадлежит "Ростеху". По данным источника "Ведомостей", госкомпания намерена продать ее "НАМИ".Также "НАМИ" приобретает все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод. Как ранее отмечал Мантуров, сделку планируется завершить в ноябре.
https://ria.ru/20221110/voditel-1830611070.html
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экономика, авто, денис мантуров, россия, санкт-петербург, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, toyota (автомобиль)
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Россия, Санкт-Петербург, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Toyota (автомобиль)
ФГУП "НАМИ" не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге
Глава Минпромторга Мантуров: "НАМИ" не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге