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СМИ: США закупят у Южной Кореи боеприпасы для поставок на Украину - РИА Новости, 11.11.2022
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СМИ: США закупят у Южной Кореи боеприпасы для поставок на Украину
СМИ: США закупят у Южной Кореи боеприпасы для поставок на Украину - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ: США закупят у Южной Кореи боеприпасы для поставок на Украину
Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды, которые те затем намерены поставить Украине, пишет в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:08
2022-11-11T01:13
в мире
сша
южная корея
украина
сеул
юн сок ель
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ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды, которые те затем намерены поставить Украине, пишет в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц.По информации издания, данные поставки станут результатом "секретной сделки" между Вашингтоном и Сеулом, сроки заключения которой не называются. Источники, знакомые с ее деталями, утверждают, что США закупят у своего азиатского союзника порядка 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий, которые впоследствии будут переправлены на Украину. Этого, полагают в Вашингтоне, должно хватить как минимум на несколько недель интенсивных боевых действий.Отправка боеприпасов опосредованным путем – через США - позволяет Сеулу не нарушать взятого на себя обязательства не поставлять Киеву смертоносные вооружения, указывают чиновники. Данные поставки, по их словам, также помогут США избежать расходования вооружений из собственных арсеналов, которые на фоне оказываемой Украине многомиллиардной поддержки "стремительно истощаются".В конце октября, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, и это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ. Президент отметил, что имеются в виду косвенные поставки через Польшу. Путин спросил, понравилось бы Сеулу, если бы РФ "возобновила бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению".Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ответ на это заявил, что страна никогда не предоставляла Украине летальное оружие, а какая-либо помощь "в любом случае" является вопросом "южнокорейского суверенитета", но Сеул старается поддерживать мирные и хорошие отношения со всеми странами по всему миру, включая Россию. МИД Южной Кореи заявил РИА Новости, что страна оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины в рамках сотрудничества с международным сообществом, и позиция правительства касательно поддержки Украины неизменна. Под базовой позицией Сеула касательно помощи Украине понимается непредоставление ей летального оружия, о чем официальные лица в Сеуле не раз заявляли с начала украинского кризиса.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830641158.html
https://ria.ru/20221110/pomosch-1830637027.html
сша
южная корея
украина
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в мире, сша, южная корея, украина, сеул, юн сок ель
В мире, США, Южная Корея, Украина, Сеул, Юн Сок Ель
01:08 11.11.2022 (обновлено: 01:13 11.11.2022)
 
СМИ: США закупят у Южной Кореи боеприпасы для поставок на Украину

WSJ: США закупят у Южной Кореи боеприпасы для Украины из-за истощения своих арсеналов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине
Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды, которые те затем намерены поставить Украине, пишет в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц.
По информации издания, данные поставки станут результатом "секретной сделки" между Вашингтоном и Сеулом, сроки заключения которой не называются. Источники, знакомые с ее деталями, утверждают, что США закупят у своего азиатского союзника порядка 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий, которые впоследствии будут переправлены на Украину. Этого, полагают в Вашингтоне, должно хватить как минимум на несколько недель интенсивных боевых действий.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
00:14
НАТО против дипломатического решения на Украине, заявил Буякевич
Отправка боеприпасов опосредованным путем – через США - позволяет Сеулу не нарушать взятого на себя обязательства не поставлять Киеву смертоносные вооружения, указывают чиновники. Данные поставки, по их словам, также помогут США избежать расходования вооружений из собственных арсеналов, которые на фоне оказываемой Украине многомиллиардной поддержки "стремительно истощаются".
В конце октября, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея поставлять оружие и боеприпасы на Украину, и это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ. Президент отметил, что имеются в виду косвенные поставки через Польшу. Путин спросил, понравилось бы Сеулу, если бы РФ "возобновила бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению".
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ответ на это заявил, что страна никогда не предоставляла Украине летальное оружие, а какая-либо помощь "в любом случае" является вопросом "южнокорейского суверенитета", но Сеул старается поддерживать мирные и хорошие отношения со всеми странами по всему миру, включая Россию. МИД Южной Кореи заявил РИА Новости, что страна оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины в рамках сотрудничества с международным сообществом, и позиция правительства касательно поддержки Украины неизменна. Под базовой позицией Сеула касательно помощи Украине понимается непредоставление ей летального оружия, о чем официальные лица в Сеуле не раз заявляли с начала украинского кризиса.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 23:11Специальная военная операция на Украине
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп
 
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