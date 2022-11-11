https://ria.ru/20221111/medali-1830835620.html

Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"

Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество" - РИА Новости, 11.11.2022

Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество", сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T15:21

2022-11-11T15:21

общество

андрей турчак

валентина матвиенко

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

единая россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество", сообщили в пресс-службе партии.Турчак поблагодарил детей за подвиг, мужество, отношение к близким и готовность "протянуть руку во имя помощи"."Родителям, родным - слова благодарности за воспитание детей. Это ваш вклад, ваша заслуга. Ежегодно Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждает в рамках всероссийской акции совместно с МЧС России детей-героев из разных уголков нашей большой страны. В этом году впервые были награждены дети из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья, Херсонской области", - приводят в пресс-службе слова секретаря Генсовета.

https://ria.ru/20221019/medali-1825052387.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

общество, андрей турчак, валентина матвиенко, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, единая россия, совет федерации рф, дети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)