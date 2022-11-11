https://ria.ru/20221111/medali-1830835620.html
Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"
Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество" - РИА Новости, 11.11.2022
Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество", сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:21
2022-11-11T15:21
2022-11-11T15:21
общество
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валентина матвиенко
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
единая россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество", сообщили в пресс-службе партии.Турчак поблагодарил детей за подвиг, мужество, отношение к близким и готовность "протянуть руку во имя помощи"."Родителям, родным - слова благодарности за воспитание детей. Это ваш вклад, ваша заслуга. Ежегодно Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждает в рамках всероссийской акции совместно с МЧС России детей-героев из разных уголков нашей большой страны. В этом году впервые были награждены дети из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья, Херсонской области", - приводят в пресс-службе слова секретаря Генсовета.
https://ria.ru/20221019/medali-1825052387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"
Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"