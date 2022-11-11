Рейтинг@Mail.ru
Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество" - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/medali-1830835620.html
Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"
Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество" - РИА Новости, 11.11.2022
Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество", сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:21
2022-11-11T15:21
общество
андрей турчак
валентина матвиенко
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
единая россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830831459_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_ccc923797189fda408989d7f5793eed2.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество", сообщили в пресс-службе партии.Турчак поблагодарил детей за подвиг, мужество, отношение к близким и готовность "протянуть руку во имя помощи"."Родителям, родным - слова благодарности за воспитание детей. Это ваш вклад, ваша заслуга. Ежегодно Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждает в рамках всероссийской акции совместно с МЧС России детей-героев из разных уголков нашей большой страны. В этом году впервые были награждены дети из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья, Херсонской области", - приводят в пресс-службе слова секретаря Генсовета.
https://ria.ru/20221019/medali-1825052387.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830831459_202:0:1099:673_1920x0_80_0_0_353c5513ee6fc0ef818c73f9aa7ae82d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей турчак, валентина матвиенко, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, единая россия, совет федерации рф, дети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Андрей Турчак, Валентина Матвиенко, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Дети, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:21 11.11.2022
 
Турчак вручил детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"

Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"

© Фото пресс-службы партии "Единая Россия"Андрей Турчак и Денис Пушилин вручили медали "За проявленное мужество" детям-героям из ДНР
Андрей Турчак и Денис Пушилин вручили медали За проявленное мужество детям-героям из ДНР
© Фото пресс-службы партии "Единая Россия"
Андрей Турчак и Денис Пушилин вручили медали "За проявленное мужество" детям-героям из ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество", сообщили в пресс-службе партии.
"Андрей Турчак вручил медали "За проявленное мужество" детям-героям из ДНР. Награду из рук секретаря Генсовета Единой России получили пятеро детей. Их родители получили благодарности", - сказано в сообщении.
Турчак поблагодарил детей за подвиг, мужество, отношение к близким и готовность "протянуть руку во имя помощи".
"Родителям, родным - слова благодарности за воспитание детей. Это ваш вклад, ваша заслуга. Ежегодно Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждает в рамках всероссийской акции совместно с МЧС России детей-героев из разных уголков нашей большой страны. В этом году впервые были награждены дети из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья, Херсонской области", - приводят в пресс-службе слова секретаря Генсовета.
Губернатор Виктор Томенко вручил награды Алтайского края бойцам Росгвардии за успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 11:02
Глава Алтая вручил медали "За честь и мужество" участникам спецоперации
 
ОбществоАндрей ТурчакВалентина МатвиенкоДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияСовет Федерации РФДетиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала